La empresa Apple ya definió la fecha para anunciar su nuevo iPhone 17 y se revelaron las novedades de lo que se espera de la línea más innovadora de la marca.

Apple ya confirmó que el esperado iPhone 17 será presentado oficialmente el próximo 9 de septiembre, generando una gran expectativa entre los fanáticos y usuarios de la marca. Además del lanzamiento del nuevo smartphone, se esperan anuncios de otros dispositivos que ampliarán el ecosistema Apple.

Las reservas para el iPhone 17 comenzarán el viernes 19 de septiembre, y ese mismo día las tiendas físicas tendrán disponibles los nuevos modelos para quienes prefieran comprar de forma presencial. Aunque la firma de Cupertino aún no detalló oficialmente todas las características, las filtraciones y rumores anticipan importantes mejoras en la línea.

En cuanto a los modelos, se esperan cuatro variantes principales: el iPhone 17 estándar, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, cada uno con especificaciones que buscan cubrir distintos perfiles de usuarios.

El iPhone 17 básico mantendría un diseño similar al iPhone 16, pero con una pantalla de 6,3 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, además de un chip A19 que promete mayor velocidad y eficiencia. También incorporaría 8 GB de memoria RAM, mejorando la multitarea y el rendimiento general del dispositivo.

Por su parte, el iPhone 17 Air se perfila como una propuesta ultradelgada de 6,5 pulgadas y apenas 5,4 mm de grosor. Este modelo, que podría reemplazar al iPhone Plus, incluiría una cámara trasera única de 48 MP, un chip A19 Pro y 12 GB de RAM, posicionándose como la opción más innovadora y liviana de la línea.

El iPhone 17 Pro, con pantalla de 6,3 pulgadas, destacaría por su nuevo módulo de triple cámara que incorpora un teleobjetivo de 48 MP, ideal para mejorar la calidad de las fotos en condiciones de poca luz. Este modelo también contará con el chip A19 Pro y 12 GB de memoria RAM, convirtiéndolo en la mejor elección para quienes buscan funciones fotográficas avanzadas.

Finalmente, el iPhone 17 Pro Max, el más grande de la familia con una pantalla de 6,9 pulgadas, mantendrá las mismas cámaras que el modelo Pro, pero sumará un botón adicional junto al conocido botón de acción. Este dispositivo apunta a usuarios que buscan el máximo rendimiento en pantalla, fotografía y funcionalidades.

Respecto al precio, aunque Apple no confirmó cifras oficiales, se estima que los modelos básicos del iPhone 17 mantendrán valores similares a generaciones anteriores, mientras que las versiones Pro y Pro Max probablemente sean más costosas debido a sus mejoras en cámara, pantalla y procesador.

Otras novedades que se esperan de Apple

Además de los teléfonos, Apple planea renovar su línea de dispositivos complementarios. Se espera que los Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3 reciban actualizaciones importantes, especialmente el Ultra 3, que podría sumar funciones como la medición de presión arterial y conectividad 5G.

También se anticipan novedades para los AirPods Pro 3, que incorporarían un chip H3 para mejorar la cancelación de ruido y sumar funciones de salud, como el monitoreo del ritmo cardíaco y la temperatura corporal, transformándolos en dispositivos aún más completos y avanzados.