¿Qué son los “labubu” y por qué se pusieron de moda?

Qué es un labubu

Las modas pueden comenzar de varias maneras y una vez que se establecen es solo cuestión de ver cómo van evolucionando con el paso del tiempo. Este el caso de los Labubu que empezó como un pequeño peluche que venía en una caja sorpresa y ahora es un elemento de decoración más en los famosos de talla internacional al momento de vestirse.

Se trata de un personaje que fue creado por Kasin Lung, que es un artista nacido en Hong Kong, y que decidió colocar a esta criatura en la colección de cuentos llamada The Monsters, que se encuentra influenciada por el folclore nórdico y su mitología. Algo que es producto de que el dibujante pasó gran parte de su infancia en Países Bajos y que nunca imaginó que una de sus creaciones iba a tener una popularidad enorme.

"Me voy a auto tatuar un Labubu", expresó _Tamalin, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La imagen muestra que la tatuadora está comenzando a aplicar la tinta para darle una mejor definición al dibujo, debido a que la base del mismo ya se encuentra impresa sobre la piel de su brazo. Algo que despertó una serie de comentarios bastante particular. "El año que viene ya nadie se acordará de ellos", comentó una persona. "No lo hagas, es una moda de TikTok", agregó una segunda.

Este peluche se popularizó después de que la empresa china Pop Mart decidiera colocarlo dentro de cajas sorpresas, que disponen de versiones elegidas a la azar. Aunque muchos creen que el verdadero fanatismo por los Labubu nació a partir de que los integrantes de la banda de K-pop Blackpin se mostraron con varios ejemplares colgados de sus bolsos, llaves o diferentes objetos que portan.

A partir de allí, se sumaron varios famosos a la tendencia y una de las últimas fue Lady Gaga que se mostró en público con uno de los peluches colgando de su cadera. Además, hay una trend viral en TikTok en que consiste comprar cajas sin saber que versión del objeto se recibirá. Se tratan de videos cortos pero que disponen de una gran popularidad y que cuentan con millones de visualizaciones.

Qué tipo de uñas volvieron a ponerse de moda en este 2025

Las modas van variando de gran manera con el paso del tiempo, debido a que lo reciente puede que disponga de una enorme popularidad por unos días y que rápidamente caigan en el olvido. En el caso de las uñas, es posible apreciar que los diseños extravagantes y la longitud de las mismas parecieran ser cosas del pasado. Lo nuevo es un estilo que se encuentra enfocado en dejar un mensaje muy particular.

Para este 2025, las uñas que comienzan a tomar un reconocimiento de calidad son aquellas que son cortas, con un mezcla de forma cuadrada y ovalada. Hay una estética que se une al minimalismo y se entrelaza con la búsqueda de una imagen más natural en el cuerpo. Se comienza pensar en lo práctico, bonito pero con un toque de elegancia.