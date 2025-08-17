Beauty bag charms: el nuevo accesorio que reemplaza a los Labubus.

Durante el último año, los Labubus, esos peluches creados por el diseñador Kasing Lung, se convirtieron en un fenómeno mundial: miles de personas los colgaban de sus carteras como objeto de deseo y símbolo de estilo. Sin embargo, como toda tendencia, su reinado comenzó a transformarse y ahora llega un nuevo accesorio que promete conquistar a la Generación Z y a las amantes de la moda: los beauty bag charms.

Estos pequeños objetos no solo funcionan como adornos llamativos, sino que suman un plus de practicidad: permiten llevar productos de belleza directamente en tu bolso o mochila. De esta manera, unen estética y funcionalidad, marcando un antes y un después en la forma de entender los accesorios.

La clave está en mezclar distintos charms para personalizar tu bolso según la ocasión. Podés optar por accesorios de doble función, como glosses o pinzas para el pelo, y usarlos tanto en looks casuales como sofisticados. Así, los beauty bag charms no solo reemplazan a los Labubus, sino que se perfilan como el nuevo must-have del street style global.

Cuáles son los beauty bag charms más buscados

Dior Beauty – Le Baume

Un tratamiento multiuso en edición ultracompacta, con portabálsamo incorporado y el diseño icónico de la Maison.

Dior Le Baume Limited Edition.

Sombras Carolina Herrera

La firma fue pionera en charms de maquillaje. Sus estuches joya, con 20 tonos diferentes, se enganchan fácilmente y permiten armar combinaciones únicas.

Las sombras de Carolina Herrera.

Fenty Beauty Gloss Bomb con llavero

Un mini dúo de gloss (Fenty Glow y Pink Dragonfly) que se suma como accesorio de moda.

Fenty Beauty.

Perfume holder de Fendi

Elaborado en piel de becerro con herrajes dorados, puede llevar mini perfumes o funcionar como llavero de lujo.

Llavero para perfume de Fendi.

Louis Vuitton Hair Clip Bag Charm

Mezcla de llavero decorativo y pinza para el cabello, en plexiglás colorido con el clásico monograma LV.

Clip de Louis Vuitton.

Perfume-dije de CAFP(E)

Incluye cinco mini fragancias, desde sándalo hasta durazno, para colgar donde quieras y sumar un aire sofisticado.