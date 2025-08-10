Cómo es la "francesita cristal", la manicura que será tendencia en la primavera 2026.

La francesita cristal llega para renovar uno de los clásicos del nail art: la manicura francesa. Se trata de una versión moderna, translúcida y ultra natural que ya empezó a conquistar las alfombras rojas. Este estilo se destaca por tener uñas cortas y prolijas, puntas apenas delineadas en un blanco suave y una base transparente con efecto glass skin.

Siguiendo la estética minimalista que dominó 2025 y se mantiene firme como una apuesta segura para la próxima temporada. Su principal atractivo es que es elegante, versátil y fácil de llevar: se adapta a looks de día y a eventos formales sin perder frescura. Además, no requiere demasiados productos ni técnicas complicadas.

La "Francesita cristal" es la manicura ideal para todo tipo de situaciones.

La francesita cristal favorece todos los tonos de piel, alarga visualmente los dedos y no genera contraste brusco con las manos. Es ideal para quienes buscan un diseño que se mantenga prolijo varios días, que combine con cualquier outfit y que aporte un toque de elegancia sin exagerar.

Las uñas francesitas se mantienen vigentes temporada tras temporada porque combinan simplicidad y sofisticación en una misma propuesta. Su diseño atemporal realza la forma natural de la uña, aporta prolijidad instantánea y combina con cualquier estilo, desde el más casual hasta el más formal. Además, su versatilidad permite adaptarlas a las tendencias del momento, con variaciones en colores, texturas o acabados, sin perder su esencia clásica, lo que las convierte en un verdadero comodín del nail art.

Cómo lograr la francesita cristal

Para conseguir este efecto sofisticado y cristalino, podés seguir estos pasos en casa o pedirlo en tu manicura: