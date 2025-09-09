Este verano 2026 los colores estridentes serán tendencia en maquillaje.

Inspirado en la sutileza de los paisajes pintados con acuarela, el maquillaje Acuarela Bloom se perfila como la gran tendencia del verano 2026. Presentado en BAFWEEK de la mano de Avón, este estilo propone un enfoque etéreo y artístico, donde los ojos se convierten en protagonistas a través de pigmentos suaves, borrosos y traslúcidos.

A diferencia de los delineados definidos y precisos que dominaron en temporadas pasadas, esta técnica apuesta por la fusión de colores sin bordes marcados. Los tonos más elegidos remiten a la naturaleza: verdes, azules y violetas, que se difuminan hasta fundirse con la piel.

“El maquillaje Acuarela Bloom no busca la perfección, sino crear una obra de arte en el rostro. Es una forma de expresión que transmite emoción más allá de la estética”, explicó Guadalupe Barreto, Key Makeup Artist de Avón en BAFWEEK.

Una de sus ventajas es la simplicidad: no requiere experiencia profesional ni herramientas sofisticadas. Con productos en lápiz o texturas cremosas fáciles de difuminar, cualquiera puede animarse a recrear este look moderno y espontáneo.

Cómo lograr el Acuarela Bloom makeup

El primer paso es aplicar una base ligera que unifique la piel y aporte luminosidad. Luego, sobre los párpados, se coloca una fina capa de delineador en gel o lápiz, que se difumina con los dedos o una brocha hasta lograr bordes suaves. Los delineadores Power Stay en tonos metalizados son ideales para este efecto. Como detalle adicional, un toque de brillo en el arco de la ceja realza aún más la mirada.

El resultado es un look fresco, vibrante y creativo, perfecto para quienes buscan un maquillaje versátil, expresivo y en sintonía con el espíritu del próximo verano.