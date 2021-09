Yanina Latorre reveló fuertes internas en una pareja de ShowMatch: "Se llevan mal"

Yanina Latorre dio a conocer que una de las parejas de ShowMatch "se lleva mal". Qué es lo que pasa en el programa que conduce Marcelo Tinelli por El Trece.

Yanina Latorre reveló algunas internas en ShowMatch, La Academia (El Trece) y se llevó la atención de los seguidores del programa de televisión de Marcelo Tinelli a través de su cuenta oficial de Twitter (@yanilatorre). De acuerdo con la información comunicada por la panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana), los problemas internos continúan puertas adentro en el certamen de baile que cambió de horario en las últimas semanas y que busca levantar el bajo rating que lleva el canal en lo que va del 2021.

En la primera instancia, la "Angelita" se hizo eco de una publicación en la mencionada red social en la que Ángel de Brito -jurado de ShowMatch y líder de LAM- confirmó que "se lesionó" el bailarín de Luciana Salazar, Jorge Moliniers. "Le buscan reemplazo para bailar el miércoles", confirmó el periodista, por lo que ella replicó ese tuit y agregó irónicamente: "Qué causalidad". Sin embargo, no terminó todo allí, ya que Lío Pecoraro, presentador de noticias del espectáculos, citó el mensaje de "Yani" y acotó en referencia a "Lulipop": "¿No era Luciérnaga la que iba a renunciar? ¡Y ahora le ponen reemplazo a Jorgelín!".

Entonces, Yanina Latorre le comentó: "Se llevan mal. Él se quejó. Pero terminó pagando los platos rotos (qué antigüedad) él". Casi el instante, llegó la nueva contestación de Lío Pecoraro al respecto: "¿Sabés qué pasa, que seguro o no compartís? Que se quejan todos de lleno. Este es el único trabajo por el cual te pagan por esperar y están todos odiados, cuando deberían agradecer. Los egos por las nubes, que ni el propio duelo del circo tiene. Nadie le rema nada". Para cerrar el tema ahí, la "Angelita" completó: "Comparto totalmente".

Qué pasó entre Luciana Salazar y Jorge Moliniers

Los problemas que ya se hicieron públicos dentro de la pareja de ShowMatch se agravan con el correr de las semanas, por lo que Cinthia Fernández, otra de las panelistas de LAM, aseguró al aire en El Trece: “Resulta ser que a Luciana no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos, y el temita viene con su compañero de baile. ´Jorgito´ Moliniers no la banca más. Hay audios de él quejándose con la producción porque dice que quiere irse, que no la aguanta más”.

Luciana Salazar y Jorge Moliniers, una de las parejas de ShowMatch.

Además, la exesposa de Matías Defederico mandó al frente a "Majo" de la Iglesia, ya que según ella también se cansó de "Lulipop": “Y la coach también adhiere, quieren renunciar, dicen que no aguantan más la situación, que se queja todo el tiempo y cuando le ponen la mala nota no quiere preparar el duelo”.