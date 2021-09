Ángel de Brito apuró a Sabrina Rojas con Jimena Barón: "¿No te la bancás?"

Sabrina Rojas fue como invitada a Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito la apuró con una picante pregunta sobre su relación con Jimena Barón.

Ángel de Brito le hizo una filosa pregunta en vivo a Sabrina Rojas sobre Jimena Barón, a quien se la vinculó recientemente con Luciano Castro. Cabe recordar que Rojas está saliendo con Luis Tucu López, quien tuvo un breve romance con La Cobra, mientras que Castro estuvo casado con la rubia por varios años, además de tener dos hijos en conjunto.

Sabrina Rojas fue como invitada a Los Ángeles de la Mañana para hablar de todo, desde Desnudos, la obra que protagoniza junto con otros grandes actores, hasta su nueva vida amorosa con el Tucu López. Pero obviamente también debió responder preguntas sobre la vida de Luciano Castro, de quien se separó después de muchos años en pareja. En ese sentido, la actriz reveló que cuando empezó a salir con el locutor temió por las especulaciones que iba a haber debido a que Luciano Castro y Jimena Barón protagonizan Perla, una película escrita por Santiago Giralt que se estrenará pronto.

"¿Jimena Barón te llamó? Porque me acuerdo que a Sofía Jujuy la llamó por teléfono para darle algunos consejos de Del Potro", disparó Mariana Brey, sin filtros. Sorprendida por la pregunta, Sabrina Rojas negó enfáticamente y preguntó: "¿Por qué me llamaría?". En ese momento, las panelistas de Los Ángeles de la Mañana recordaron que Jimena Barón iba a comer a la casa de Rojas y Castro cuando estaba en pareja con Daniel Osvaldo. "Ella es muy amiga de Lu, él la ama, la quiere mucho y yo he tenido frecuencia con Jime porque hemos laburado en dos tiras", detalló Sabrina Rojas sobre la relación que la une con La Cobra.

"Me da como un toque de pudor hablar de ella, sinceramente", reconoció la actriz. Ángel de Brito indagó en los motivos por los que sentía pudor de hablar de Jimena Barón y Rojas le explicó: "Porque es una fiaca para ella que la estemos nombrando como también lo es para Luciano, pero como él sí es mi ex me siento más cómoda". Después de escuchar esta explicación, Ángel de Brito la apuró con una pregunta que sorprendió a todos, pero que la actriz respondió sin dudar. "No te la bancás a Jimena, ¿no?", inquirió picante el conductor de LAM.

"Sí, re, me cae re bien, pero de siempre, de toda la vida", replicó contundente Sabrina Rojas. Ahí se metió Yanina Latorre para consultarle por qué había dejado de seguir en Instagram a La Cobra. Rojas reconoció que Barón la dejó de seguir antes, pero que no hubo ninguna cuestión en particular para tomar esa decisión, que fue "muchísimo antes" de que empezara a salir con el Tucu López. Latorre insistió en si había algo que la molestaba particularmente de la jurado de La Academia, a lo que Rojas respondió con mucho humor: "Me molestaba el lomo que tiene".