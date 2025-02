La hija de Chico Novarro fulminó a Cecilia Milone contando la verdad del romance con su padre.

En los últimos días, resurgieron rumores sobre un supuesto romance clandestino entre Cecilia Milone y Chico Novarro. Esta noticia generó un fuerte revuelo en el ámbito artístico y, especialmente, en el círculo íntimo del músico, quien falleció en 2023. En particular, la hija del cantante lanzó duras críticas hacia la actriz, pidiéndole que respete el duelo de su familia.

En una entrevista con el programa Intrusos, Julieta Novarro reveló que, en un principio, Cecilia Milone tenía la intención de rendirle homenaje a su padre. Al respecto, expresó: "Ella iba a hacer un homenaje, y eso me parecía maravilloso. Apoyo a cualquiera que quiera continuar con el legado de papá. Creo que un homenaje siempre es bienvenido si se hace con respeto. Mi viejo escribió 700 canciones, y me encanta que lo recuerden".

Sin embargo, la hija del cantante dejó en claro que no estuvo de acuerdo con las declaraciones públicas de Cecilia Milone sobre su padre. Al respecto, afirmó: "No pasaron ni dos años desde que murió mi papá. Él nunca fue una figura mediática, y ni mis hermanos ni yo lo somos. Está bien que ella diga lo que quiera, pero cuando la otra persona ya no está para defenderse, no me parece correcto. Incluso si hubieran pasado 40 años".

Además, Julieta no descartó la posibilidad de que su padre haya tenido una relación con Milone, pero pidió que no se hable de ese tema públicamente. "Mi mamá siempre supo que mi papá tenía amigas. Ellos tuvieron sus idas y vueltas. Mi papá era un hombre muy familiero. Podía haber algún mensaje, pero que Cecilia se autodenomine la viuda me parece demasiado", comentó.

Por último, Julieta reveló que Cecilia Milone intentó acercarse a Chico Novarro en sus últimos años, aunque él no quiso recibirla. "Hace 25 años hicieron un show juntos, pero más allá de eso, no me importa. Es un tema de ella, que lo hable con sus amigas. Que diga que lo amaba está bien, pero que se presente como su viuda me parece exagerado. Ella intentó acercarse de todas las formas posibles, incluso tocó el timbre de mi casa varias veces, pero mi papá no quiso verla. También le escribió cartas a mi mamá", concluyó.

Adrián Pallares rompió el silencio y contó la verdad de Chico Novarro: "Era"

El fallecido Chico Novarro volvió a ser noticia por una compleja revelación amorosa que Adrián Pallares y su equipo dieron a conocer en Intrusos (América TV) y que involucra a Cecilia Milone, quien tuvo una historia de amor oculta con el cantautor. "Es muy impresionante", revelaron en el magazine.

Todo empezó luego de que la actriz Cecilia Milone se refiriera a Chico Novarro como "el amor de su vida" desatando un escándalo entre los familiares del cantautor que falleció en el 2023. En este marco, la panelista Marcela Tauro reveló: "Chico Novarro está enterrado en el cementerio por Pilar, me dijeron. ¿Quién se ocupa de ir mes a mes? Cecilia Milone. Ella se ocupa de que está bien…". En ese momento, Adrián Pallares expuso: "Como la verdadera viuda, como si fuera la verdadera viuda".

"Es muy impresionante. Está contando un dato que no sabíamos. La verdad que vaya y que sea la cuidadora… es fuerte", agregaron en el ciclo de chimentos. Más allá de esta historia de amor oculta, una de las personas que más habría sufrido fue Cristina, la viuda del cantante: "En su momento ella le dijo a su familia. A Cristina, la viuda de Chico Novarro la empezaron a llamar amigas de Cecilia diciendo que la tenía que dejar entrar… el tema era este. Que la viuda es Cecilia. Esto de llevar las flores es muy simbólico".

Por su parte, Andrea Taboada sumó: "Yo hablé con Cristina… me dijo que de ninguna manera iba a hablar, y que si seguía insistiendo, cosa que yo hice obviamente, me bloqueaba. Fue tajante. Yo igualmente le agradezco muchísimo, pero no quiso hablar".