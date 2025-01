No fue Nito Artaza: Cecilia Milone reveló quién fue el verdadero "amor de su vida".

Se filtró una fuerte declaración sobre Cecilia Milone en donde apuntó contra Nito Artaza. Según se filtró, la famosa actriz se habría despachado contra su expareja mientras se estaban separando y le confesó que él "no había sido el verdadero amor de su vida".

Al aire en Puro Show, Pampito contó detalles desconocidos de la separación de Nito y Cecilia, en medio del escándalo y las especulaciones de un nuevo romance de Artaza con Belén Di Giorgio. Precisamente, el periodista contó cómo fue una de las peleas que tuvieron.

"Cuando Nito Artaza y Cecilia Milone tuvieron una de las discusiones porque ella descubre que él supuestamente estaba con Belén Di Giorgio, ella le dice a él ‘vos no fuiste el amor de mi vida...’", empezó por decir Pampito. Luego, sumó: "Ella le dijo ‘¿Sabés quién fue el amor de mi vida?... Fue Chico Novarro’".

Luego de esta confesión sobre Milone, continuó: "Ella está haciendo un espectáculo que se llama Las Cartas de un León, que es un homenaje a él, canta todas sus canciones". Por último, sentenció: "Esto a Nito le cayó pésimo, porque ellos tenían una relación y encima le hace un homenaje".

Nito Artaza tuvo un feroz cruce con Javier Milei: "No confunda"

El humorista y exsenador Nito Artaza se mostró muy duro con el presidente Javier Milei por su ataque a la cultura nacional y a los artistas. Además, le pidió que "reflexione" sobre sus actitudes.

El mandatario se lanzó contra la actriz reconocida mundialmente Cecilia Roth afirmando que "sólo vende 600 entradas por semana" y ninguneándola, pese a que tiene 40 años de carrera y un sin fin de éxitos no solo en argentina sino también en España.

Esto trajo el enojo del mundo artístico y Nito Artaza no fue la excepción. En su cuenta de X (antes Twitter) el humorista expresó: "Con todo respeto, Sr. Presidente, debería usted considerar pedir disculpas a Cecilia Roth, primero como caballero, reflexione por favor".

Además, el exsenador por el radicalismo también se mostró crítico de las medidas del presidente Javier Milei. "La recesión es para todas las actividades, salvo los poderes económicos. Y por favor, no confunda cultura con el mercado", agregó.

La fuerte revelación de Nito Artaza sobre Cecilia Milone: "Me pilló"

Nito Artaza volvió a referirse a su vínculo de pareja con Cecilia Milone y dio a conocer que atraviesan una crisis. El artista reveló cómo manejan esta situación y desmintió algunos rumores que ha habido en los medios de comunicación respecto de su intimidad.

"Hace 23 años que nos conocemos y hubo una discusión cuando hicimos Drácula por unos descuidos míos, pero nunca hubo una discusión por otra cosa, está todo bien y estoy yendo a verla ahora", comentó Artaza en diálogo con Mitre Live. De esa manera, el artista aseguró que no estarían separados con Milone aunque no están en su mejor momento.

"Con Cecilia tuvimos una discusión y la mantuvimos, hace tanto tiempo que nos conocemos que hay amor y en algún momento hablaremos los dos. No pasó nada grave, dijeron que ella me pilló con alguien. Son cuestiones de la vida y fue una discusión de pareja existencial, jamás podría ocurrir algo así entre nosotros, varios medios hablaron de infidelidad y no pasó en absoluto”, continuó su descargo el director teatral. Y cerró: "Tenemos un trato de mucho amor y fue una discusión existencial, hay una crisis pero de ninguna manera fue por una tercera en discordia, todavía mantenemos esa discusión y esa crisis pero nunca se sabe con nosotros. Falta un capítulo de esta historia que no me quiero perder... Digamos que puede ser que siga la crisis, pero ahora me voy a verla".