Participó en ShowMatch y hoy vive un calvario: "Tengo una perimetral"

Un ex participante de ShowMatch generó impacto al revelar el dramático momento que vive por culpa de un acosador.

Una vez más, una noticia vinculada a ShowMatch genera conmoción en el mundo de la farándula. En la noche del pasado sábado, Andy Kusnetzoff fue sorprendido en PH (Podemos Hablar, Telefe) por una invitada que, en pleno programa, brindó detalles acerca de una pesadilla personal que padece desde hace un tiempo. Luego de que el conductor consultara quiénes "vivieron situaciones tremendas con fanáticos", una de las invitadas que dio el paso al frente fue Sofía "Jujuy" Jiménez.

La modelo y presentadora de TV, quien tuvo un paso por el "Bailando por un Sueño", de ShowMatch, decidió romper el silencio y profundizar acerca del calvario que la persigue desde hace algunos meses: "A mí me pasó algo hace poquito y la verdad es que el tema me pone nerviosa. De hecho me transpiran las manos, porque fue horrible...", comenzó la mujer de 30 años.

"Me asusté muchísimo, sigo con miedo. Tuve que iniciar una causa penal incluso, donde tengo una perimetral, y me dieron un botón antipánico", continuó "Jujuy". Entonces, amplió con respecto a lo que le ocurrió hace alrededor de 15 días: "Yo estaba en un hotel descansando, me habían invitado. Estaba sola en la pileta y veo que pasa este hombre con la encargada del hotel. Cuando levanto la vista, él me clava la mirada y yo lo reconozco".

Sofía "Jujuy" Jiménez sorprendió al aire en PH, por Telefe.

Inmediatamente, la expareja de Guillermo "Pelado" López y de Juan Martín del Potro, entre otros, dijo que salió a comer con sus amigas y lo vio, inesperadamente: "Se sentó enfrente de mi mesa y no me sacaba la mirada". Además, agregó que mientras estaba en el Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires el sábado 11 de septiembre de 2021, reconoció a él e intentó volver rápidamente a su habitación, pero en el ascensor se le apareció de golpe.

Luego, una mujer logró que esta persona abandonara el lugar, aunque después ella habló con "Jujuy" y le dijo que él le había dicho que charlaba con la modelo por WhatsApp, algo que es mentira. "Él se inventó una relación conmigo que no existe. Les juro que lo cuento y tiemblo. La verdad es que no se lo deseo a nadie, no está nada bueno", aseguró la protagonista.

Andy Kusnetzoff, sorprendido por un invitado en PH por Telefe.

La pesadilla de Sofía "Jujuy" Jiménez con los acosos

En aquel momento, la presentadora publicó en diferentes historias en su cuenta oficial de Instagram (@sofijuok) cómo hacía la denuncia en una comisaría tras haber exhibido varias capturas de pantalla que demostraron cómo la acosaba este señor: "¿Salís? Me alojo en el hotel si te vas a quedar ahí. ¿Por qué no te quedaste a hablar? Cada vez que te veo me enamoro más de vos, Sofía. Es raro que no sepas que estaba en el hotel porque hacía como 15 minutos que estaba adentro. No me quiero ir, decime: ¿qué querés que haga? Si no querés que te moleste nunca más, decilo, me voy y te juro que no vuelvo a ver tus historias".

No obstante, no fue la única vez que le pasó algo similar: en enero de 2021, cuando salía del canal América TV, "Jujuy" ya había sido hostigada en plena vía pública y también lo había demostrado con un video: “Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando. No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da... ¡Ay, que se vaya! Ahí se fue”.

En otra "story" en aquel entonces, Jiménez añadió sobre lo que le sucedió al abandonar la emisora ubicada en Palermo, Capital Federal: “Recién me reía pero en realidad, claramente, no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana, frena, da la vuelta... Yo venía caminando y veo que me aparece acá. Mientras grababa la historia anterior, estaba el tipo ahí. Me río por los nervios pero no da, no está bueno. ¿Qué onda, maestro? Un tipo grande encima... Malditos babosos”.