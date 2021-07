Jujuy Jiménez reveló cómo le afectó su pésima relación con Horacio Cabak

La modelo recordó su paso por Informados de todo, programa en el que compartió pantalla con el conductor y que terminó de la peor forma para ambos.

La modelo y periodista Jujuy Jiménez recordó su paso como conductora en Informados de todo (América TV) que la tuvo como pareja televisiva de Horacio Cabak. La dupla no solo no tuvo química sino que protagonizó varias tensiones al aire, motivo por el cual sus rumbos se dividieron. Hablando sin rodeso, Jujuy contó lo complejo que fue trabajar con el conductor: "Lo trabajé en terapia".

Jujuy Jiménez visitó Nosotros a la mañana (El Trece) a pocas horas de que se filtrara un audio de WhatsApp de Cabak criticándola por sus roces en el programa, y reveló las dificultades de su relación laboral. "Es aprendizaje. En mi cabeza entiendo que hay gente que piensa distinto y que se maneja diferente. Vos podés no llevarte bien con un compañero, no estar de acuerdo en un montón de cuestiones, pero en mi cabeza el concepto es que trabajamos en equipo", comenzó diciendo Sofía, recordando el momento agrio que pasó.

"Yo no quiero hablar más de él. Es un tema cerrado, de verdad. En su momento lo trabajé en terapia, me angustió un montón. Es horrible querer ir a hacer mi trabajo y que no me permitan hacerlo. Insisto: si hay diferencias, pueden hablarse, internamente, delante de cámara me parece innecesario", confesó, en torno a las fuertes diferencias que la alejaron de Horacio Cabak.

Tratando de cerrar el escandaloso conflicto mediático que protagonizó con Cabak, reflexionó: "Además es una persona que me duplica en edad, es mucho más grande, y yo estoy empezando. Yo no le pedí ese trabajo a nadie. A mí me llamaron para hacer la conducción, al igual que a él. Éramos una dupla, se jugaba de a dos, y eso n estaba pasando. Fue realmente muy difícil. Pero es un tema terminado".

Las declaraciones machistas de Cabak sobre Sofía Jujuy Jiménez: “Zorrita”

“Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de 'Frena y escuchá' y ella me dice 'Somos todos equipo. Tenemos que hablar”, comienza la catarata de burlas y comentarios despectivos del modelo para con su colega. “What the fuck. Dije: ‘No, amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire’. Yo la voy a dejar sola en los móviles, pero bueno hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita, pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces”, remató con extremos aires de superioridad el conductor de programas de moda.

Como remate a su audio cargado de odio, Cabak lanzó: “¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No lees un diario?¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?” y así una vez más cuestionó las capacidades de Jujuy como conductora de televisión.