Picante: Mariana Brey reveló el apodo chicanero que le puso a Luciana Salazar

La panelista de Los ángeles de la mañana desconcertó al lanzar un ultra picante apodo que usa para mencionar a Luciana Salazar.

Mariana Brey le puso un ultra picante apodo a Luciana Salazar por su desempeño en ShowMatch La Academia luego de que revelaran que sus compañeros se quejaran de ella. Sin filtros, la angelita no le perdonó la actitud a la modelo y personalidad mediática con una categórica sentencia.

En Los ángeles de la mañana (El Trece) la panelista sentenció: “La reina de la vagancia, ¿de qué trabajó Luciana? No le gusta ensayar”. Sumándose a la polémica, Cinthia Fernández criticó el desempeño de la mamá de Matilda en el programa de Marcelo Tinelli deslizando un misterioso: “No va a todos los ensayos. Tengo una datita jugosa que no sé si les va a gustar”.

“Después van a salir a desmentir porque implica a su equipo. A ella no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos, Jorgito Moliniers no la banca más y se adhiere a este reclamo su coach”, reveló Cinthia sobre las internas del equipo de Luciana y Brey sentenció: “No le gusta laburar”.

Benjamín Vicuña habló sobre los rumores de romance con Luciana Salazar: "Todo el mundo me vio"

Benjamín Vicuña, quien se separó de la China Suárez hace apenas algunas semanas después de cinco años de relación y dos hijos en común, despertó rumores de un acercamiento con la modelo Luciana Salazar. Esta versión circuló después de que los dos fueron vistos juntos en un restaurante, a donde asistieron con otras celebridades. Ahora, Vicuña lo aclaró todo en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

El periodista Ángel de Brito mostró una conversación por Whatsapp entre Benjamín y la producción de LAM. “Hola Benjamín, buenas noches. ¿Cómo estás? Te quería preguntar por la información que trascendió, sobre Luciana Salazar. ¿Se están conociendo? ¿Es verdad la información?”, le preguntó el programa.

“Me lo tomo con humor, pero es cualquiera. Sinceramente no sé de dónde salen estas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos”, respondió Vicuña. Por último, LAM indagó sobre algo más: “¿Al menos se saludaron, sí o no?”. “Sí, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento”, respondió el actor chileno.