Yanina Latorre reveló el llamativo pedido que le hizo a su marido: "Me encantaría"

Yanina Latorre se cansó de Diego Latorre, su marido hace 30 años, y le hizo un pedido definitorio.

Yanina Latorre hizo una llamativa confesión sobre su matrimonio con Diego Latorre, con quien lleva más de 30 años de matrimonio y con quien comparte dos hijos, Lola y Diego. La panelista hizo un sincero descargo en LAM (América TV) sobre su estado sentimental actual y contó cuál fue el pedido que le hizo a su marido, después de tantos años juntos y las dificultades que la convivencia les trajo a su relación.

Se sabe que la convivencia es uno de los temas más complejos entre las parejas. El debate empezó cuando Ángel de Brito y sus "angelitas" comenzaron a hablar sobre las parejas que viven en casas separadas. En medio de la charla, Yanina impactó a sus compañeros al contarles su situación con su esposo.

“A veces funciona no convivir, a mí me encantaría vivir en casas separadas”, comentó Latorre. “¿Y por qué no se lo propones?”, le preguntó Marcela Feudale, a lo que la panelista explicó: “Porque no quiere irse. Igual tenemos cuartos de televisión separados”. Ante esto, De Brito indagó: “Si tienen varias propiedades, ¿por qué no vive uno en una y otro en la otra?”.

"Porque él es un cómodo y en el fondo le gusta que yo le haga todo. Dormimos en la misma cama, pero cuando alguno de los chicos se vaya, él pasa a ese cuarto, amor. El cuarto es mío, yo soy la dueña de todo, prácticamente”, cerró Yanina, entre risas.

El fuerte enfrentamiento entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi

Recientemente, Estefanía Berardi se cansó de los tratos de Yanina y la enfrentó en LAM, mientras discutían sobre la diferente información que habían recibido de sus fuentes sobre la internación de Jorge Rial. "Sos mentirosa”, apuntó Yanina, a lo que Berardi le respondió: “Sos misógina y tenés un problema con las mujeres. Con 'La China' Suárez hacés lo mismo. Sos agresiva, cuando das una información te gusta hacer sentir mal al otro, te gusta destruir a tus compañeros, hiciste echar a un montón de compañeras y eso te hace feliz”.

"Eso es mentira", interrumpió De Brito al escuchar su última frase, pero Berardi insistió en que muchas panelistas se fueron por su maltrato. "A mí me han dicho que no soportaron tu maltrato al aire. Nequi Galotti me contó que tuvo un ataque de pánico al aire. No está bueno que te agredan, que te traten mal por más que uno piense distinto. En ningún programa pasa que agredan tanto, en ninguno”, cerró Estefi, furiosa. Desde entonces, la tensión entre ambas creció abruptamente.