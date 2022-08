Yanina Latorre mostró un audio íntimo en LAM por error: "Se me escapó"

La panelista de televisión vivió una situación extraña en medio de su conducción en LAM. Yanina Latorre casi viraliza un audio privado.

Yanina Latorre se encuentra al mando de LAM por la ausencia de Ángel de Brito, quien está de vacaciones en Europa. La conductora del ciclo vivió un insólito momento en pleno vivo, cuando casi se le filtra el contenido de un audio de WhatsApp privado con su micrófono abierto.

La madre de Lola Latorre y las panelistas del programa de América TV debatían sobre la reciente separación de Benjamín Vicuña y, en un momento, Latorre interrumpió a sus compañeras con un grito desesperado porque había puesto a reproducir un audio cuyo contenido no podía darse a conocer en público. "¡Ay pará que se me escapó un audio importante! ¡Que miedo cuando escuché eso!", soltó la contadora pública, quien estuvo rápida y logró parar el audio antes de que logre entenderse qué decía la persona que se lo envió.

"Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, ayer domingo por la noche, se separaron. Ella dio por terminada la relación, ella lo decidió. No hubo conflicto, no hubo pelea. Creo que los dos se quieren mucho. No hay terceras personas", enunció Latorre sobre la separación del actor chileno y la modelo con la que salía desde hace meses. Y agregó: "Yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica y se los veías súper bien. Nos saludamos, bailamos, comimos sushi. Ella es bastante más chica, él es más grande, tiene muchos hijos. Diferencias de agenda".

Yanina Latorre sobre su relación de su esposo tras su empoderamiento como mujer

"Al principio le daba bola y ahora no. Me convertí en un ser que hace lo que se le canta. Siempre fui muy educada, siempre hice lo que quisieron mi mamá y mi papá. Fui al colegio, era buena alumna, me tenía que recibir de 800 carreras. Todos los mandatos y los hice, los disfruté. Y un día, como a los 40, dije: voy a hacer lo que tenga ganas", comenzó su descargo Latorre en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y agregó: "Y ahí empecé a hacer lo que realmente tenía ganas. Al principio le daba bola a Diego cuando me retaba. Y ahora no: lo bloqueo en WhatsApp. Cuando no me gusta lo que me dice, lo bloqueo. Atrevido (risas)".

Latorre contó que tiene un carácter particular y que es difícil que alguien de su entorno la contradiga. "Si yo estoy convencida de lo que dije e hice, ya está. Yo digo algo, bueno o malo, las balas vienen a mí. Mi marido es muy políticamente correcto, muy educado, no le gusta el qué dirán. A él le molesta la mirada del otro, la respuesta del otro. A mí, te juro por Dios, que no", enunció Yanina.