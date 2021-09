Yanina Latorre fulminó a Pampita por el rating: "Para hacer 0.1 prefiero seguir acá"

Yanina Latorre le contestó duramente en LAM a Pampita luego de que la conductora de Net TV chicaneara a las "angelitas" por no tener un programa propio.

Yanina Latorre cruzó a Pampita en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) y la destrozó por su bajo rating luego de que Carolina Ardohain chicaneara a las "angelitas" en el ciclo que lidera en Net TV, Pampita Online. Allí, la pampeana entrevistó a Ángel de Brito, conductor de LAM, y dejó una frase que no fue muy bien recibida por sus panelistas. "Yo no sabía que iba a ser así el formato... Van a tener que esperar a ver si algún día tienen un programa propio", dijo la modelo de 43 años. Sin embargo, de Brito aclaró que fue su decisión que ellas no fueran parte de la nota.

Entonces, ya al aire por El Trece, emitieron el fragmento del diálogo entre Ardohain y "Angelito", quien irónicamente desafió al resto de las integrantes del producto que lidera: "¡Shhh, se callan! Tiene razón Pampita, así nunca van a tener un programa". Allí fue cuando Yanina le retrucó en vivo de manera filosa por el casi nulo encendido que tiene el envío de Net TV: "Para hacer 0.1, prefiero seguir acá que nos va bárbaro...".

Además, de Brito chicaneó a la exesposa de Diego Latorre por su vestimenta y hasta le preguntó a qué casamiento iba. Sin embargo, ella le contestó jugando con un misterioso silencio, hizo el gesto de "muda" y se animó a tirarle una nueva indirecta a su archirrival actual: "No te lo puedo decir, quiero ser como dice Pampita...". En ese instante, el conductor sonrió y sentenció para cerrar el tema: "Ahora se la van a agarrar contra Pampita y le van a dar para que tenga todo el día".

Pampita vs. LAM y un nuevo round en la TV argentina.

Igualmente, la única que cruzó a Pampita no fue Latorre, sino que las demás colegas del mismo LAM se descargaron al aire: Cinthia Fernández, Pía Shaw, Andrea Taboada, Mariana Brey y Maite Peñoñori también castigaron a su manera.

Yanina Latorre vs. Pampita

No obstante, la rivalidad entre las dos protagonistas no es nueva, sino que el conflicto entre ambas ya viene de larga data y hay demasiados ejemplos al respecto. Por caso, en julio de 2020, la modelo reveló en su programa cuánto ganaban las "angelitas" por mes y Yanina explotó de furia en vivo: “Te voy a enseñar a panelear o a dar información, a ser periodista. Yo no tengo ninguna obligación, cuando doy data, de contar lo que gano. Te desafío a que vos demuestres que sos periodista, averigües cuánto gano y lo muestres. Estaría bueno que muestren cuánto ganan ellos también”.