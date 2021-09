Pampita se quebró en vivo al recordar a su hija Blanca: "Nos afecta"

La conductora de televisión se explayó en su regreso a Showmatch sobre el difícil día que atravesó. Pampita y Benjamín Vicuña perdieron a su primogénita en 2012.

Pampita regresó a Showmatch: La Academia después de haberse ausentado por el aniversario del fallecimiento de su hija Blanca y pronunció emotivas palabras al respecto en su vuelta al ciclo. Después de un pie que le dejó Marcelo Tinelli, la modelo se sinceró sobre cómo vive esa fecha cada año y causó emoción en los presentes.

“Siempre la producción me concedió esos días. Esta vez justo hubo programa, entonces se notó la ausencia. Son días para refugiarse en los afectos, desconectarse, compartir con la familia los recuerdos y renovar energías para estar hoy de vuelta acá”, comenzó su descargo la ex pareja de Benjamín Vicuña, padre de la niña que falleció a sus 6 años el 8 de septiembre del 2012.

Pampita continuó e hizo directa alusión a cómo vive su familia cada aniversario de la dura pérdida que sufrieron: “Todavía sigue siendo una semana sensible, pero ya pasó ese día que siempre en el año nos afecta a todos, nos conmueve, y nos lleva a algo doloroso pero que transitamos todos juntos”.

Hace algunos días, la jurado de Showmatch se refirió al tema en una entrevista íntima que le hizo Ángel de Brito en su programa. “Es una cosa de siempre, del día a día, no es solo ese momento, no hay una fórmula y yo no soy mucho de comentar porque es un tema tan privado y doloroso. Lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, ahí sí puedo charlar horas, pasarle mi teléfono, estar a disposición. Si no es muy difícil de explicarle al otro, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un videíto”, expresó la celebridad.

“Se usa mucho para titular para portales y me da impresión que se use, por eso trato de no tirar mucho. Después no me gusta que estén los portales inundado de eso”, sumó Pampita, en alusión a cuánta molestia le genera que se comente un aspecto tan profundo de su vida en los medios.

