Yanina Latorre explotó en LAM y amenazó con renunciar: "¿No me consultás?"

La panelista descolocó a todos en el piso de América TV tras un comentario de Ángel De Brito.

Yanina Latorre mantuvo un tenso momento en pleno vivo de LAM. Luego de un comentario realizado por Ángel De Brito, la polémica panelista amenazó con renunciar al programa que se emite por América TV.

Latorre se mostró furiosa por una situación vinculada a Agustina Kampfer. Tras los conocidos cruces que tuvo con la expareja de Jorge Rial, lanzó fuertes acusaciones hacia ella previo a su amenaza al aire. "Todo lo que tiene a nombre de ella nunca lo pudo justificar de dónde lo sacó, todas las causas que tiene por ahora no pudo demostrar nada", señaló mientras la acusaba de "enriquecimiento ilícito". "Me chupa un huevo que me haga un juicio", agregó filosa.

Ante un silencio tenso en el estudio, De Brito expresó: "Quedó clara tu opinión al respecto". Allí, frente a un posible llamado para participar de LAM deslizado por Pía Shaw, a Latorre no le gustó nada y dijo: "¿Cómo la llamás y no me consultás? ¡Viene a LAM y yo me voy! Yo hay gente con la que no me cruzo. Con gente que anda delinquiendo, no".

Sin embargo, el conductor de América TV no vio con buenos ojos su presencia en el programa y también le dedicó un mensaje a su compañera. "Bueno, igual, si te querés ir allá está la puerta", sentenció. Mientras tanto, Fernanda Iglesias avivó la llama con un comentario: "Estaría bueno que venga acá para que haya un ida y vuelta".

Yanina Latorre anunció que atraviesa una delicada enfermedad

Yanina Latorre dejó por un rato de lado sus contestaciones picantes y usó sus redes sociales para anunciar que está transitando una dolorosa enfermedad. "Estoy asustada", manifestó.

La controvertida panelista de LAM (América TV) padece Neuroma de Morton, una inflamación que compromete el metatarso. La causa más común por la que surge esta dolencia se debe al uso habitual de zapatos altos (tacos, plataformas) y ajustados, sin que el pie pueda estar cómodo.

Para hacer pública su situación, Latorre grabó un video en Instagram desde el consultorio de kinesiología en el que se está tratando con radiofrecuencia y Microelectrólisis Percutánea (MEP), que se administra por inyecciones. "Estoy asustada. Se supone que eso me va a empezar a aliviar el dolor",

En otra de las stories, Yanina documentó el momento en que le aplicaron la inyección e indicó: "El pánico que estoy teniendo. Tres veces tengo que venir (...) Me la banqué chicos... una aguja en el pie clavada veinte minutos. Qué grosa me siento".