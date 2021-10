Yanina Latorre estalló contra una ex Pampita Online: "La odio, es la más mala leche"

Yanina Latorre estalló en vivo en LAM, por El Trece, contra una ex Pampita Online. "La odio, es la más mala leche", disparó.

Yanina Latorre apuntó y disparó con todo en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), fiel a su estilo belicoso, fuerte, caliente y picante. En esta oportunidad, la panelista del programa que conduce Ángel de Brito de lunes a viernes entre las 11 y las 13 se descargó contra una colega que trabajó hasta hace muy poco tiempo en Pampita Online, el ciclo que comanda Carolina "Pampita" Ardohain por Ciudad Magazine. La esposa de Diego Latorre sorprendió incluso al propio periodista y al resto de los presentes en el estudio del canal, como Cinthia Fernández, Maite Peñoñori, Mariana Brey, Pía Shaw y Andrea Taboada.

Cuando mencionaron en vivo a Carolina Haldemann por su embarazo, ya que está transitando el tercer mes de gestación, la "Angelita" no aguantó y explotó al aire contra ella: "¡A esa la odio, la odio! Es la notera más insufrible, más mala y mala leche que te puede pasar en la historia. Le tengo prohibido acercarse a mí, a ese nivel”.

Muy sorprendidas, sus compañeras de LAM le preguntaron en El Trece por qué no se la banca y Yanina Latorre respondió con evasivas, se hizo la desentendida acerca de su evidente problema personal y privado con Carolina Haldemann, por lo que entonces prefirió dejar el tema ahí rápidamente: "Después les cuento, no voy a reflotar cosas del pasado...".

La furiosa respuesta Carolina Haldemann vs. Yanina Latorre

Quien fue parte de Bienvenidos a Bordo (El Trece) y Pampita Online (Ciudad Magazine), entre otros, se enteró de lo que "Yani" había dicho acerca de ella y se despachó con una catarata de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, @CaroHaldemann: "Si vos me odiás @yanilatorre, me quedo tranquila porque eso habla bien de mí. Cómo seremos de diferentes que yo hasta te seguía jaja. Me odiás a mí porque te pregunté por algo que vos hiciste público. No sé por qué te la agarrás conmigo, si el que te metió los cuernos fue tu marido y por él lo supo medio país, no por mí".

Pampita y Carolina Haldemann, dos grandes amigas de la TV argentina.

“Insufrible, mala, mala leche. ¿Te estás describiendo a vos misma, Yanina? Vos dormís con el enemigo y a la que odiás es a mí por ejercer el periodismo y preguntarte jaja", insistió "Caro". Y profundizó de manera contundente: "¡Es un chiste! Parece que te pegaban mal los tragos a la salida del Bailando. Convengamos que no salías muy en tus cabales. Quedate tranquila que yo no estoy ´pelada a muerte con vos´, no sos tan importante. No te fui a buscar más porque había gente mucho más interesante, no a una borracha y despechada".

Por último, la fulminó: "Qué risa que me da que no para de hablar de mí, ¿qué será lo que la conmueve para recordarme a cada rato? Me intriga de dónde proviene TANTO odio”.