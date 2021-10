La fuerte respuesta de Pampita sobre si se considera feminista, tras haber criticado a las mujeres que no se depilan

Pampita Ardohain reveló qué piensa del movimiento feminista, tras la polémica por sus dichos sobre las mujeres que deciden no depilarse.

Pampita Ardohain dio una entrevista para la revista Gente y conversaron sobre diferentes temas, entre ellos, sobre el movimiento feminista. Cuando le preguntaron a ella si se consideraba feminista, dio una respuesta muy clara y tajante y no dejó lugar a las incertidumbres.

Pampita se crió en La Pampa, en un pueblo en donde la vorágine y los peligros de la ciudad estaban muy lejos de ella. Su infancia, que describió como muy libre, y el haber crecido rodeada de mujeres, fueron una gran marca en su identidad. “Me criaron mi mamá y mi abuela, mujeres muy fuertes. Ellas me daban esa libertad que siempre tuve y siempre sentí”, comenzó.

“Yo asocio todo lo que soy hoy a la libertad, a una infancia súper libre, en el interior del país, donde me sentía segura, salía a jugar, volvía cinco, seis horas después y mis papás estaban tranquilos de que no me pasaba nada. ¡Por supuesto que soy feminista! A esta altura de la vida no se puede no ser feminista”, expresó la modelo.

Con respecto a las internas dentro del movimiento feminista, Pampita reflexionó y les pidió a las mujeres que profundicen más en su sororidad y en apoyarse mutuamente. “Me parece que en vez de mirar a las grandes mujeres del mundo o lo que sea, nos tenemos que mirar más a los ojos entre las que nos tenemos al lado, apoyarnos más, ser más sonoras, y juzgarnos menos”, sentenció.

Con respecto a la independencia económica que logró alcanzar, Pampita, que empezó su carrera de modelaje de muy chica, contó que a sus 16 años empezó a trabajar y desde ahí nunca más paró por sus ganas de libertad. “A mí me gustaba comprar y tener mis cosas, pagarme lo mío, y mantenerme me permitía tomar mis propias decisiones en todo. Siempre me gustó eso del esfuerzo, el sacrificio y la recompensa y no deberle nada a nadie: ni dinero ni ninguna explicación”.

El comentario polémico de Pampita sobre las mujeres que no se depilan

Aunque Pampita se considera a sí misma como una feminista, ya que está a favor de la igualdad de condiciones y oportunidades para todos los géneros, la semana pasada hizo un comentario despectivo sobre las mujeres que deciden no depilarse. Mientras estaba condiciendo Pampita Online, habló de una vez que vio a la actriz Julia Roberts en una alfombra roja con las axilas sin depilar. "Julia no, ¿por qué nos hacés esto? Es como que se me cayó una ídola, no la veía a Julia. Ahora es una tendencia, las feministas están con eso, de no usar corpiños, de dejarse pelos en las axilas”, largó Ardohain y agregó: “Al hombre igual lo prefiero con pelo, un poquito no molesta. Pero yo no".