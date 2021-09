Yanina Latorre habría engañado a su marido con un ídolo de Boca

Ante la insistencia de Ángel de Brito, Yanina Latorre decidió contar la verdad detrás del rumor de infidelidad.

Al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM) Yanina Latorre contó que la acusaron de engañar a Diego Latorre con un famoso arquero de Boca, motivo por el cual realizó un fuerte descargo en contra del periodista (Jorge Rial, sin nombrarlo) que se encargó de difamarla.

“Yo nunca salí con otro jugador que no sea Diego. Esto es muy vintage, pero decían que yo andaba con un arquero, Oscar Córdoba, en el momento fue como un folklore, pero después un famoso conductor de espectáculos, un día, me amenazó, que él tenía la data, pero yo no le contesté”, arrancó Yanina Latorre ante la insistencia de Ángel de Brito.

Y luego sentenció: “Me amenazó, si quieren les leo la amenaza. Un periodista de espectáculos consagrado, el uno. De repente me mandó de la nada. Del año 2015, era de otro rumor. '¿Y cómo explicar cómo tenías relaciones con Mondragón? Mañana lo explico al aire’”.

"No me acuerdo si al final dijo algo al aire o no. Era un arquero colombiano que no tenía nada que ver conmigo, si hubiéramos tenido algo, me la bancaba. Esto vino a cuento de que el conductor se había separado, y yo fui a una fiesta y en la mesa me sentaron con su exmujer ¿Qué querés que haga? Y eso le molestó y me hizo la cruz. Por más que lo nieguen, yo no miento”, aseveró Yanina, desmitificando cualquier rumor.

La 1-5/18: Yanina Latorre se sacó fotos modelando en la villa y la destrozaron en redes

Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) se sacó fotos posando en el set de la nueva novela de Adrián Suar, La 1-5/18, que representa un barrio de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el resto de sus colegas del programa. Cuando salieron a la luz, miles de usuarios de las redes sociales los criticaron.

Esta actitud fue repudiada por muchas personas en Internet, quienes consideraron sumamente desubicado ver a famosos millonarios posando en la villa como si fuese un decorado y no la realidad de miles de personas. En Twitter, los internautas juzgaron fuertemente a Yanina y a todo LAM e hicieron los chistes más elocuentes.

“LAM en la villa es como cuando El Chavo va a Acapulco”, twitteó una usuaria. “¿Cuántos de estos habrán dicho ‘dinamiten las villas’ alguna vez? para mí 6 de 6”, opinó otra twittera sobre Latorre y sus compañeros y alguien más escribió: “Estas fotos tienen la misma energía que las que se sacan los de la escuela privada cuando van a misionar a un pueblito del norte”.