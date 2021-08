Preocupación por la salud de Carolina Haldemann, periodista de Canal 26: "No puedo hacerlo"

¡Vive un calvario! Carolina Haldemann transita un momento de salud sumamente preocupante. La situación es tan dramática que la periodista de Canal 26 decidió cerrar su cuenta de Instagram.

Carolina Haldemann está pasando por un momento sumamente preocupante de salud. La periodista de Canal 26, quien también ha formado parte de varios programas de Bienvenidos a Bordo por El Trece -con Guido Kaczka-, vive un calvario desde hace varias semanas. Lamentablemente, sus médicos personales le detectaron un problema en la garganta que le causó la pérdida de la voz.

Hace aproximadamente un mes, Haldemann anunció en las redes sociales que le diagnosticaron nódulos bilaterales en las cuerdas vocales. Incluso, sufrió de sangrado en la garganta. "Por más de que físicamente hoy no lo pueda hacer, sé qué todo va a estar bien y que lo voy a lograr. Como todo lo que uno se propone en la vida", indicó.

En las últimas horas, la conductora de Canal 26 reapareció en las redes sociales para hacer una actualización sobre su estado de salud. Y curiosamente, explicó que dio de baja sus redes sociales para tratar de bajar las tensiones: "Hola a todos, cerré mi cuenta de Instagram porque estoy pasando por un momento de ansiedad que me genera el no poder volver hablar bien y no poder volver a trabajar".

Héctor Rossi y Carolina Haldemann, en Canal 26.

Como si fuera poco, Haldemann dejó en claro que los médicos y especialistas en salud que la atendieron no le dieron una fecha tentativa para su recuperación: "Tengo la presión de no tener una fecha o un panorama certero de plazos debido a mi problema de salud".

Carolina Haldemann cerró la cuenta de Instagram.

¿Por qué Haldemann cerró su cuenta de Instagram? "Siento que no tengo nada que mostrar ni que compartir con mis seguidores por el momento. Decido, aunque sea por un tiempo, transitar este camino de manera privada a fin de calmar la ansiedad y la angustia que me genera este proceso". Finalmente, valoró el apoyo de los usuarios de las redes que le enviaron mensajes: "Gracias por estar conmigo".

Qué edad tiene Carolina Haldemann

Carolina Haldemann tiene 34 años de edad y está casada con Emanuel Fernández Bollini (39), que se desempeña como contador y empresario. En tanto, trabaja en tres programas: en el noticiero de Canal 26, por las noches; en el programa de Pampita por Net TV; y también integra algunas ediciones del ciclo que conduce Guido Kaczka en Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Carolina Haldemann dijo presente en Bienvenidos a Bordo, programa de Guido Kaczka en El Trece

Además de formar parte de Canal 26, Carolina Haldemann ha participado en varios desafíos de Bienvenidos a Bordo, exitoso programa de El Trece que dirige Guido Kaczka. Hace unos meses, y antes de sufrir el problema de salud, formó parte de algunos juegos.