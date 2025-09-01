Una gran figura, que ya tiene contrato firmado para participar del próximo MasterChef Celebrity, podría bajarse por complicaciones.

MasterChef Celebrity volverá pronto a las pantallas de Telefé, luego del éxito rotundo de su primera edición en tiempos de pandemia, así como los buenos números que tuvieron sus subsecuentes temporadas. Es por este motivo que el canal de las pelotas ya está definiendo su nómina de participantes, aunque previo a que comiencen las grabaciones podría perder a una de sus grandes figuras.

Según contó Marcela Tauro en Intrusos, quien podría renunciar al programa de antemano es La Joaqui. La cantante de RKT es una de las cartas fuertes que la producción tiene en su baza para atraer la atención de los más jóvenes, aunque podría perderla de antemano por una complicación en su agenda.

La Joaqui podría bajarse del próximo MasterChef Celebrity.

La periodista explicó que Joaquina atraviesa complicaciones por el retraso en el inicio de las grabaciones y sus compromisos con la música, por lo cual podría no ser de la partida en MasterChef. Cabe recordar que la artista ya ha estado vinculada a otros proyectos del canal de las tres pelotas: fue jurado en Got Talent Argentina durante 2023 y fue co-coach de su pareja, Luck Ra, durante la etapa de Batallas en La Voz Argentina de este año.

MasterChef Celebrity: las figuras que estarán en esta edición

Marcela Tauro señaló que el actor Cachete Sierra se pondrá el delantal. Adrián Palleres, conductor del ciclo emitido por América, sumó que "por eso renunció al programa de streaming". "Estaría Evangelina Anderson, Maxi López y Emmanuel Horvilleur", añadió la panelista, que le apuntó a otros dos nombres: Julieta Prandi, que le bajó el pulgar a la producción por su labor en radio; y Evangelina Anderson, que será participante. Wanda Karina Iavícoli, en tanto, agregó que Chino Leunis estará, mientras que Fer Dente se bajó. Paula Varela, finalmente, confirmó que el youtuber Ian Lucas será de la partida.