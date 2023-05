Wanda Nara reveló qué siente por La China, en medio de su crisis con Icardi

Wanda Nara sorprendió con sus declaraciones sobre "La China" Suárez, mientras transita un complicado momento en su matrimonio con Mauro Icardi.

Wanda Nara no está pasando por el mejor momento con Mauro Icardi y, en medio de su crisis matrimonial, rompió el silencio sobre "La China" Suárez, con quien protagonizó la polémica del Wandagate en 2021. A casi dos años de lo sucedido, la empresaria abrió su corazón y confesó qué es lo que siente por la actriz al día de hoy.

Recientemente, Wanda y "La China" se habían cruzado en la fiesta Bresh, a la que también asistieron varias figuras del mundo del espectáculo, como L-Gante y algunos exparticipantes de Gran Hermano (Telefe). Cuando se filtraron fotos y videos de la empresaria bailando junto a la tercera en discordia en su matrimonio, las redes sociales estallaron. Ahora, Wanda habló por primera vez sobre esta situación y contó cuál es su vínculo con Suárez al día de hoy.

Un cronista de LAM (América TV) le preguntó a Wanda cómo la había pasado en la Bresh, a lo que la mediática respondió que "lindo" y que había estado "muy bueno". "Estuvo picante también, ¿no?", indago el entrevistador. "No, la verdad que no. Estuvo tranquilo", respondió Wanda. Ante la pregunta de si se había cruzado a Suárez, contestó: "La vi que estaba ahí, pero la verdad que nada. Eso, estaba ahí".

"¿Llegaste corriendo a tu casa y la despertaste a Zaira para contarle lo que te pasó?", quiso saber el notero. "Le conté a Zaira la situación porque nada, por eso y por otras cosas", respondió Wanda. Y agregó: "Yo no tengo problema con nadie. La verdad es que soy una mina sin dramas, pierdo la memoria fácil. Si no fuera por ustedes, que todo el tiempo me recuerdan las mismas cosas, ya me hubiera olvidado porque no soy rencorosa y me olvido fácil". Cuando el cronista le preguntó si trabajaría con "La China" si se diera la oportunidad, Nara asintió: "Sí, trabajaría con ella, no tengo problema".

El triste descargo de Wanda Nara, en medio de los rumores de crisis con Icardi

Días atrás, Wanda había compartido una frase en sus historias de Instagram, en la que se podía leer: “La vida te va a recompensar por todas las noches que te dormiste llorando. Por todas las veces que te hicieron daño y aún así seguiste confiando. Por todas las veces que te desilusionaron y seguiste soñando. Un día nos irá tan bien que hasta lo que hoy nos falta, nos va a sobrar". Como si esto fuese poco, agregó el emoji de un corazón roto, dejando en claro que su matrimonio no está en un buen momento.