La explosiva publicación de Wanda Nara que tuvo que borrar: "Soltera"

Wanda Nara publicó un picante mensaje en su cuenta de Instagram que confirmaría los rumores de divorcio de Mauro Icardi.

Wanda Nara publicó un sospechoso mensaje en su cuenta de Instagram en relación a los rumores de separación de Mauro Icardi. Pocos minutos después, eliminó el posteo pero ya era demasiado tarde: sus dichos se viralizaron y aumentaron las especulaciones sobre un divorcio inminente.

Esta no es la primera vez que la empresaria publica mensajes picantes que luego decide eliminar. Este posteo en particular llamó al atención de Juariu, influencer experta en investigar sobre la vida de los famosos, y le hizo una captura de pantalla antes de que Wanda lo borrara.

La publicación decía: "¿Cómo terminarás este 2022?". Entre toda la lista de signos zodiacales, Wanda remarcó el suyo, Sagitario, que aparecía junto a la palabra "soltera", y escribió en letras grandes, para que no quede duda: "Soltera". “Ella sube su pronóstico para fin de año y su signo dice ‘soltera’. Y bueno, eliminó la historia...”, publicó Juariu.

Historia subida por Wanda Nara a Instagram.

Zaira Nara mandó al frente a Wanda Nara por error

Recientemente, Zaira Nara fue entrevistada en LAM (América TV) y sin querer filtró un secreto sobre su hermana. Todo comenzó cuando Ángel de Brito le preguntó si eran ciertos los rumores de romance entre Wanda y L-Gante. Según estas versiones, habrían tenido un acercamiento físico en una fiesta privada.

"¿Está de novia con L-Gante?", le preguntó el periodista. "Nooo, déjense de joder, chicos. Con Wanda nos gusta bailar la música de L-Gante. ¿Quién dijo eso?", contestó Zaira. No conforme con su respuesta, el notero le preguntó si el cantante era su tipo de hombre. "No sé, la verdad ni idea... O sea, nunca hablamos de eso. Ella está casada, cuando uno está en pareja no hablás tanto sobre tu tipo de hombre", respondió Zaira.

Entonces, Andrea Taboada intervino y le hizo una pregunta al hueso: "Pero no está soltera, tu hermana... Lo primero que tenés que decirnos es, ¿está separada?". "Nooo, no. No... Bah, no sé, chicos. No tengo ni idea", contestó la conductora, con un claro gesto de incomodidad. "¿No o no sé? Son respuestas distintas, ¿está separada?", indagó De Brito. "No, no me quiero meter en la vida de mi hermana, punto", agregó Zaira.

"Entonces hay algo, porque sino me dirías que está todo bien. Me gusta esta Zaira, siempre sacás títulos. A esta hora te agarramos cansada y vas largando", observó Yanina Latorre. En lugar de negarlo, Nara reconoció su incapacidad para mentir y le contestó: "Ay, sí. Me quiero morir, boluda".