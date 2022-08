Wanda Nara, a un paso del divorcio de Icardi: "La cosa no da para más"

En LAM confirmaron que la pareja atraviesa una profunda crisis y que ya decidieron separarse definitivamente.

A seis meses del escándalo conocido como Wanda Gate, el nombre de Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a colocarse en el foco mediático. Precisamente, se filtró un supuesto audio grabado por la modelo e influencer en donde confirma que "volvió a argentina para firmar el divorcio" con el reconocido futbolista.

La información trascendió en una de las últimas emisiones de LAM, en donde enseñaron el audio filtrado. Según informó Ángel De Brito, este mensaje de voz lo envió la misma Wanda a una de sus empleadas domésticas, con quien también se encuentra enfrentada legalmente. Justamente, el audio haría referencia a la actual estadía de la modelo en Argentina.

"Bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Yo me quedaría unos días más y después vuelvo", comienza el audio en el que se puede distinguir la voz de Nara. "Nada, estoy organizando las cosas para el divorcio porque se lo pedí. La cosa no da para más", finaliza el mismo mensaje de voz.

Aunque si bien Wanda Nara se negó a responder las consultas y llamadas de Ángel De Brito, desde el programa analizaron que "ya era una obviedad que se iban a divorciar". Entretanto, también aseguraron que el audio lo filtró una empleada doméstica que denunció públicamente a la empresaria de cosméticos por deberle dinero.

El inesperado guiño de Wanda Nara a Rusherking: "Entiende todo"

Wanda Nara tuvo una impensada actitud en su vuelo desde Europa a Argentina, en el que aludió a Rusherking, la actual pareja de "La China" Suárez. La periodista Estefanía Berardi señalo que la esposa de Mauro Icardi había compartido una historia en su cuenta de Instagram con una canción del novio de Suárez de fondo.

"Vuelva escuchando a Rusherking, ella entiende todo", escribió Berardi desde su perfil de la red social, y mostró la sección de la historia de Wanda en la que se ve que estaba escuchando el track Bandido, de Rusherking con Emanero y FMK.

La celebridad de redes fue interceptada por el notero de Socios del Espectáculo cuando llegó a Argentina, ya que no encontraba un auto que la sacara del aeropuerto y fue una situación ideal para el periodista. El comunicador le consultó a Nara por las condiciones que puso para formar parte del jurado de Quién es la máscara, el próximo reality show de Telefe que conducirá Natalia Oreiro.

Wanda: No, ninguna condición. Vamos a ver a quién me pusieron.

Periodista: La China sacó un disco y me parece que está convocada.

W: ¡Mirá qué bien! Me alegra por ella.

P: ¿Reconocerías la voz de la China, distorsionada?

W: Estás intenso, sorry.