Vuelve Cocineros Argentinos, pero en un formato inesperado: dónde y cuándo verlo.

Cocineros Argentinos volverá muy pronto. El icónico programa de cocina anunció que se va a reinventar y regresar en formato streaming, adaptándose así a las nueva formas de consumo del público actual.

Esta nueva versión digital del programa se podrá ver a partir del lunes 15 de septiembre de 2025. El ciclo culinario podrá verse en vivo por su canal oficial de YouTube, de 13 a 14.30, con la conducción de Juan Braceli y Gladys Mabel Olazar.

De esta forma, el programa se transforma en Cocineros Streaming, una propuesta que mantendrá el espíritu original, sumando recetas renovadas, invitados especiales y nuevas secciones pensadas para el formato online.

El comunicado de Cocineros Argentinos sobre su regreso: quiénes integrarán el programa

“Falta cada vez menos. Cocineros Streaming llega con nuevas recetas, los clásicos de siempre, con nuestros cocineros y compañía nueva. Acompañanos en esta nueva etapa”, anunciaron a través de su cuenta de Instagram.

La nueva temporada también trae las incorporaciones del chef Juanma Herrera y Lucila Mollesi. Ambos fueron los primeros nombres confirmados que se suman al equipo para aportarle frescura y sabor a esta versión nueva del programa. Por lo pronto, no se sabe quiénes más lo integrarán.