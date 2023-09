Vicky Xipolitakis se quebró en vivo y contó toda la verdad de Lotocki: "No quería que se sepa"

La modelo se pronunció sobre su experiencia con Aníbal Lotocki. Vicky Xipolitakis se conmovió después del deceso de Silvina Luna.

Vicky Xipolitakis es una de las figuras mediáticas más resonantes de los últimos años por sus participaciones en reality shows de mucha audiencia como Bailando por un sueño y MasterChef Celebrity Argentina. La hermana de Stefy Xipolitakis se desempeña desde hace más de un año como panelista de Cortá por Lozano y fue en ese programa que pudo explayarse sobre sus miedos tras ser operada por Aníbal Lotocki.

Verónica Lozano y su equipo se refirieron a la marcha que se hizo para pedir justicia por Silvina Luna y las demás chicas que tuvieron problemas de salud tras intervenirse con el mencionado médico. La hermana de Vicky, quien ha iniciado acciones legales contra Lotocki por su situación, estuvo en la marcha y la panelista habló al respecto sin tapujos por primera vez.

"Tuve una llamada hace tres días con el doctor Burlando. Solo le dije que si me necesita estoy a disposición de la Justicia pero preferiría que no se sepa. Si de verdad me necesitan y ayudaría a otras víctimas, que cuente conmigo", comenzó su descargo Xipolitakis en diálogo con Vero Lozano. Vicky aseguró que le contó su experiencia personal tras operarse con Lotocki y agregó: "Mi triste situación, mi triste realidad. Yo no quise renunciar porque no quería que se sepa. Fui una víctima más, como tantas mujeres y hombres".

La panelista aseguró que ella vio el producto que Lotocki utilizaba y aseguró que no era metacril sino un polvo blanco que se disuelve con silicona líquida. "Enseguida eso lo aplicaba con anestesia local o a algunos los dormía y se los ponía en partes que no habían pedido. Es veneno. No se puede sacar porque va al músculo, es muy difícil. Por eso hay que hacerse muchos estudios", cerró la vedette.

