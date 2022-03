Vergüenza: Viviana Canosa, en problemas por insultar al presidente de República Dominicana

El presentador de República Dominicana Sergio Carlo lanzó una dura respuesta a Viviana Canosa, tras sus declaraciones de odio hacia los dominicanos.

Fiel a su estilo polémico e irrespetuoso, la periodista Viviana Canosa sumó otro episodio vergonzoso a su trayectoria en los medios: indignada por un amistoso chiste entre el Presidente de Argentina Alberto Fernández y el mandatario de República Dominicana, Luis Albinader, no dudó en mandar a la mierda a todos los dominicanos. El video que se viralizó y generó olas de repudio llegó hasta el conocido periodista dominicano Sergio Carlo, que lanzó un fulminante descargo para responderle a la conductora macrista.

"La sociedad está vulnerada, está harta. Se detuvieron las vidas, se detuvieron corazones, la gente se murió y ustedes se divierten con que nos van a dar clases gratuitas de merengue si vamos a República Dominicana. ¿Por qué no se van a la mierda todos?", decía Viviana Canosa en su programa de actualidad política diaria Viviana con vos (A24) en referencia a la chistosa broma en forma de acuerdo entre Alberto y Albinader, donde se establecieron clases gratuitas de merengue para los argentinos que viajen a República Dominicana.

Consultado por el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live), el presentador dominicano Sergio Carlo fue durísimo con Canosa: "Básicamente no conocía quién era Viviana Canosa y de la forma que dijo lo que dijo a mi me dolió personalmente y en la bandera que llevo en mi corazón, dentro de su enojo con el Presidente de Argentina entró también el malestar que ella sentía y lo demostró ante la música dominicana”.

Y sumó: “Esta música es patrimonio de la humanidad, yo no tengo ninguna afiliación con el mandatario dominicano y yo lo critico, no lo estoy defendiendo a él, estoy defendiendo a mi bandera y al orgullo dominicano, dijo que nos vayamos a la mierda con el merengue y a mi me dolió. No es justo que esta señora hable del merengue dominicano de esa forma. Hay algunos que dicen que la sacamos de contexto y no señores. Al momento de ella referirse al momento del chiste, no nos cayó bien, mezcló a nuestro país en sus quejas y no es justo, no nos merecemos este desprecio, para nada”.

Las rabiosas declaraciones de Viviana Canosa por el 8M

Los vergonzosos dichos de Viviana Canosa acerca del feminismo en el Día Internacional de la Mujer siguen causando revuelo en los medios de comunicación argentinos en general. En las últimas horas, se conoció que nada menos que Marcelo Tinelli destrozó al Grupo Clarín por blindar a la conductora .

Todo comenzó cuando, en el marco del 8M, la conductora de Viviana con Vos por A24 (América 24) opinó acerca de las marchas al Congreso de la Nación por parte de miles de mujeres para hacerle frente al machismo y exigir una igualdad de género, entre otras cuestiones. Entonces, la conductora ultraopositora reaccionó con violencia y se dirigió a aquellas que se movilizaron. Entre otras cosas, les pidió que "se bañen, se depilen y vayan a laburar".

"Les pregunto a las chicas, ¿qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el secundario no les dio bola? ¿O que en la universidad no se las garcharon...?", continuó la presentadora a puro odio y resentimiento.

Luego de sus frases discriminatorias y violentas al aire, buena parte del colectivo feminista salió a cruzar a Canosa y hasta se sumó la editora de Género de Clarín, Mariana Iglesias. Ella se despachó con una nota durísima contra la conductora en la que repudiaba sus afirmaciones en vivo en A24 bajo el título "Viviana Canosa y el lado del mal".