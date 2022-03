Ángela Torres fulminó a Viviana Canosa tras sus dichos: "Tiene el cerebro putrefacto"

Ángela Torres explotó contra Viviana Canosa tras sus dichos sobre el feminismo durante el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Ángela Torres manifestó su repudio tras los dichos de Viviana Canosa sobre el feminismo y la marcha del 8M á(8 de marzo, Día Internacional de la Mujer). Una vez más, la conductora de Viviana con vos atacó al movimiento de mujeres refiriéndose a ellas como unas “vagas” y las mandó a “darse un baño, depilarse y laburar”.

Canosa no solo cuestionó a las mujeres que dejaron sus trabajos para poner el cuerpo y asistir a la marcha a reclamar por sus derechos, sino que también volvió a poner en tela de juicio la existencia del patriarcado. “Les pregunto a las chicas: ¿Qué es el patriarcado para ustedes, muñecas? ¿Es un padre ausente? ¿Es un hermano que les hizo bullying? ¿Es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garch…? ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado?”, expresó.

De todos ellos, el dicho de Canosa que más indignación generó fue: “Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar”. En este mismo sentido, señaló que “las verdaderas feministas” dieron sus vidas para trabajar y que ir a la marcha es sinónimo de vagancia. “Faltan al laburo y van a la marcha. ¿Cuánto les pagan? ¿Cuánto les pagamos? Ustedes usan el 8M para todo lo contrario que significa el 8M, arruinan todo, rompen todo, es el día hoy de la mujer verde”, cerró.

Ángela Torres no pudo quedarse callada y expresó en un video, completamente indignada: “¿Qué le pasa a Viviana Canosa? ¿Qué tiene en la cabeza usted, señora? No, no no… No puedo creer todo lo que dijo el día de la marcha del 8M. Me flashea el bocho que haya personas que piensen de esa forma, boludo. Tiene el cerebro contaminado, lavado, putrefacto, asqueroso. Pobrecita. Real, pobrecita”.

Viviana Canosa reveló que intentaron violarla cuando tenía 20 años

A pesar de las críticas de Canosa hacia al movimiento feminista, ella misma contó en su programa recientemente que fue víctima del sistema patriarcal cuando tenía 20 años y sufrió un intento de violación. “Era una pendeja 20 años, me comía el mundo, canchera, media punk. Era una laburadora siempre, nunca nada raro. Pero pensás que nunca te va a pasar nada”, comenzó la conductora.

“Un día estaba llegando a mi casa y vino un tipo, me puso una navaja en el estómago y otra acá (en el cuello), me agarra y me deja absolutamente en blanco. A mí por suerte no me pasó”, recordó. Afortunadamente, Viviana logró golpear al hombre y salir corriendo hasta su casa. “Es el día de hoy que recuerdo que unos vecinos me contaron que escuchaban a una persona correr como con pasos gigantes. Yo recuerdo que para llegar a mi casa los pasos eran eternos, respiraba muy fuerte”, cerró.