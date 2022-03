Fue figura de TN, se retiró de los medios y ahora vuelve en un rol inesperado

Una de las exfiguras de TN se había retirado de los medios, pero ahora vuelve a la televisión en una función sorpresiva.

La carrera de los famosos en la televisión va y viene, por el desgaste y la exigencia que ella implica. Ahora, una exfigura de TN (Todo Noticias) vuelve a la pantalla chica argentina, aunque en una función sorpresiva y totalmente inesperada con relación al puesto que ocupó durante tantos años.

Se trata de Juan Miceli, el periodista de 56 años que también pasó por la TV Pública y que ahora decidió cambiar de vida: se alejó de los medios de comunicación y se dedicó al paisajismo y a la jardinería. Sin embargo, el proyecto que lo sedujo para retornar temporalmente a su antiguo espacio fue El Hotel de los Famosos, por El Trece.

Juan Miceli se fue de TN y ahora vuelve a la televisión en El Hotel de los Famosos

El comunicador habló con el programa radial Por si las Moscas (La Once Diez, AM 1110) y explicó qué sucedió para haber experimentado tantos cambios en los últimos tiempos: “Yo no fui nunca audiencia de reality, pero tampoco quiero ser prejuicioso con los famosos. Prefiero valorar la actitud de trabajo, de innovación, de impulso, de esfuerzo. Yo soy de la old school (vieja escuela). Con actitud, los resultados aparecen”.

En este nuevo desafío, Juan se encargará de la jardinería del hotel, que será atendido por ocho participantes famosos y en el que se alojarán otras tantas personalidades. Además, lo acompañarán Gabriel Oliveri (el gerente), Christian Petersen (el cocinero) y José María Muscari (el mediador para ayudar en la convivencia).

Acerca de su función en el ciclo que conducirá "Pampita" en breve, resaltó: “Yo tengo asignados unos pocos días. Algún día (los concursantes) trabajan conmigo, les doy las instrucciones, y después ellos con eso trabajan. Puede ser un golazo y que me pidan que vaya todos los días, o capaz no rinde y pasa rápido mi participación".

Además, Miceli remarcó que "los famosos son ocho huéspedes y ocho que atienden el hotel, y esos grupos van a ir cambiando". Incluso, detalló: "Conmigo van a podar, hacer arreglos, plantar una huerta, entre otras cosas. Me interesa que se vea la actividad para que se difunda la jardinería porque lo hago desde un lugar de difusión, porque quiero impulsarla en general y en todos lados”.

La pasión de Juan Miceli por la jardinería y su salida de TN

Hace un tiempo, el protagonista dialogó con Infobae y comentó que "el proyecto empezó hace unos ocho años" y aseguró sobre esa época: "Empecé a notar que entraba en una etapa del periodismo en la que sentía cierta insatisfacción. Yo soy naturalmente de proyectar mucho y, si bien es cierto que el tiempo no se puede comprar, considero que se puede administrar o tratar de manejar". "Se me iban a pasar los años conduciendo un noticiero y me parecía que quería probar otra cosa”, reconoció.

Con relación a su amor por la naturaleza, repasó: “Yo soy de Necochea y desde chico tuve contacto con el campo. Se ve que me volví a conectar con eso, con lo natural. El mar, la meditación, el campo, la música y la astronomía son mis pasiones. Me doy cuenta de que siempre giro alrededor de esos mundos”.