La llamativa ausencia de uno de los príncipes en la final de Wimbledon.

En la final masculina de Wimbledon, uno de los eventos deportivos más destacados del año, Kate Middleton y el príncipe William se mostraron acompañados por sus dos hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte. Sin embargo, la ausencia del príncipe Louis llamó la atención de muchos seguidores de la familia real.

Según una hipótesis planteada por el diario The Express, la razón principal por la que Louis no asistió es por su edad. Con apenas 7 años, el pequeño príncipe todavía no alcanzó la edad que tenían sus hermanos cuando debutaron en Wimbledon. George hizo su primera aparición en el torneo en 2022, a los 8 años, mientras que Charlotte asistió por primera vez en 2023, también con 8 años.

Esta diferencia de edad parece ser la explicación más lógica para que Louis se haya quedado en casa, mientras que sus hermanos disfrutaron del partido desde el palco real. La decisión, además, podría estar relacionada con la comodidad y seguridad del niño durante eventos de tanta magnitud.

Las reacciones a la ausencia del príncipe Louis en la final de Wimbledon

En redes sociales, los fanáticos de la realeza expresaron distintas emociones ante la ausencia del príncipe Louis. Un usuario en X (ex Twitter) comentó: “Pobre príncipe Louis. Creo que el príncipe George y la princesa Charlotte no asistieron hasta que tenían 8 años cada uno”. Otro añadió: “En realidad, esperaba el debut del príncipe Louis”. También hubo quienes se identificaron con el pequeño, como un seguidor que escribió: “¿Dónde está el príncipe Louis? Es tan gracioso. Me identifico con él porque es el más pequeño de la familia”.

Mientras tanto, George y Charlotte vivieron una experiencia única en Wimbledon 2025. Desde su lugar en el palco real, pudieron presenciar el emocionante enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Antes de acomodarse, desfilaron junto a sus padres por los pasillos del All England Lawn Tennis and Croquet Club, saludando a varios tenistas.

Al finalizar el torneo, los niños observaron con orgullo cómo su madre, la princesa de Gales, descendió de las gradas para entregar el trofeo al ganador del Grand Slam, el italiano Jannik Sinner, quién se impuso ante el español por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 Este momento reflejó la importancia que tiene la familia real en eventos públicos y deportivos de primer nivel, sobre todo en Wimbledon, un evento característico e histórico para la comunidad inglesa.