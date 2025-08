Zaracho criticó la criminalización de los que revuelven la basura: "Llenar las comisarías de pobres"

Natalia Zaracho criticó la criminalización de los que revuelven la basura.

La diputada de Unido por la Patria y trabajadora de la Economía popular, Natalia Zaracho, fue muy dura con las sanciones que anunció el Gobierno de la Ciudad para las personas que revuelvan basura de los contenedores. “Le quieren cobrar una multa a la gente que rompe las bolsas de basura, parece joda y lo que va a pasar es que se van a llenar de pobre las comisarías", remarcó la legisladora, en diálogo con El Destape 1070.

“A los cartoneros no les gusta revolver la basura. En la Ciudad de Buenos Aires hay un sistema de reciclado que el gobierno está desfinanciando", remarcó la diputada que forma parte del espacio Patria Grande, liderado por Juan Grabois. “Todos quieren pasarse de rosca para quedar bien con el gobierno de Milei o para el electorado duro que pide violencia”, advirtió.

Este lunes, el Gobierno de la Ciudad informó que si una personas es encontrada removiendo basura de los contenedores y ensuciando, se le exigirá que limpien. En caso de negarse, pueden recibir multas de hasta 900 mil pesos. "Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente", indicó el jefe de Gobierno, Jorge Macri en su cuenta de X.

La publicación fue reposteada por la vocera porteña, Laura Alonso, quien agregó: "Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad para los “recicladores”. El que ensucia, limpia o paga. La basura se saca de 19 a 21, de domingo a viernes. Para recolección de residuos de gran porte o restos de mampostería, coordiná con Boti o a través del 147".

“¿Qué le van a cobrar a la gente que está rota y que está saliendo a buscar algo para comer?”, se preguntó Zaracho. “El mensaje de la Ciudad es que esto es una guerra electoral donde un montón de familias van a ser perjudicadas”, destacó.

La lucha de los recicladores

“Nosotros venimos hace mucho tiempo peleando por un sistema de reciclado con inclusión social, donde peleamos para que se reconstruya el predio de Barracas que se prendió fuego”, explicó la diputada y resaltó que cada vez más personas se organizan para buscar su sustento en la basura de la Ciudad. “Hoy se ve como mucha gente que no encuentra otra salida y se organiza para ir a la Ciudad más rica a buscar algo”, afirmó

“Los compañeros no van a dejar que le arrebaten todos los años de lucha y de organización de su trabajo”, subrayó Zaracho y puso en dudas las cifras de pobreza que pregona el gobierno de Milei: “Por más que dicen que sacan gente de la pobreza, hay cada más familias que no llegan a fin de mes y que no pueden garantizar todas las comidas diarias”.

“Este gobierno abrió la importación de cartón y eso perjudica a los trabajadores populares. Cuando vi en el video que los dos pibe decían que eran de Villa Fiorito a mi no me sorprendió, para mi fue un mensaje porque la mayoría de los compañeros que trabajan en la Ciudad viven en la provincia", precisó y añadió: “Este momento de ser cruel va a pasar y la gente no se va a olvidar de los dirigentes que apoyaron esa crueldad”