Una histórica figura de El Trece pegó el portazo y habló de un juicio millonario al canal: "Voy de frente"

El respetado periodista habló por primera vez de la polémica por un supuesto juicio en la que se vio envuelto y llevó claridad ante la confusión.

Tras anunciar su renuncia a El Trece y TN, el periodista musical Bebe Contepomi se vio envuelto en una polémica por un supuesto juicio a los canales del Grupo Clarín y generó un revuelo que recorrió todos los magazines de televisión. Fue tan grande el impacto, que él mismo debió salir a esclarecer su situación con sus exs jefes.

En una historia de Instagram, Contepomi puso paños fríos ante el inicio de un supuesto escándalo mediático y explicó cómo está su situación con los canales del Grupo Clarín: "Me están preguntando por un supuesto juicio millonario a TN. No inicié ningún juicio de ningún tipo. Hasta la semana pasada seguí haciendo La Viola y yendo a Telenoche y acá estoy a disposición".

"Los que me conocen saben que odio los conflictos y voy de frente para resolver los problemas. 'El futuro llegó hace rato, todo un palo ya lo ves'. Besos y abrazos", cerró, con un claro mensaje que terminó con los rumores de juicio.

Los rumores de un enfrentamiento entre Bebe Contepomi y El Trece los desperdigó Karina Iavícoli con un informe en Intrusos (América TV), aunque nunca confirmó que fuese información verdadera: "Llamó mucho la atención porque uno lo veía súper instalado en El Trece y TN. De un día para el otro decidió romper la relación contractual que tenía con el canal. Bebe habría mandado una carta documento por cifras astronómicas. 150 millones de pesos me dicen a mí. A Guido (Zaffora), le hablan 3 millones de dólares".

El día que Bebe Contepomi salvó a un gato de morir

Meses atrás Bebe Contepomi se hizo viral por rescatar a un gato de una muerte segura. "Estaba prendiendo un fueguito de domingo con mi familia, mis hijos y mis sobrinos, para un asadito, y mi hija me dice '¡papá, papá! El gato se trepó al árbol'. El gato tiene un mes y medio, es chiquitito. Estuve 20 minutos desde abajo, diciéndole (al gato) 'bajá gordo'. El heroísmo surge de la presión familiar", reveló Bebe Contepomi en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece), sobre su hazaña.

"En un momento pensé '¿será cierto todo ese verso de que los gatos caen parados, de las siete vidas? Le pasa algo al gato y soy el peor papá del mundo'. Vicente, el de 11 años, me trae la escalerita, me subí al árbol y dije 'no voy a pensar. Si en el camino me caigo y me mato, me mato. No tuve ninguna estrategia. Fui el papá del año", agregó.