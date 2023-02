Tomás Holder reveló lo que nadie sabía sobre Gran Hermano: "Traumático"

Tomás Holder confesó que Gran Hermano arruinó su salud mental: los detalles sobre el duro momento que atraviesa.

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022 (Telefe), abrió su corazón y habló sobre el duro momento de salud mental que está atravesando tras su paso por el reality. Holder fue el primero en abandonar la casa, razón por la cual todos los ojos de los televidentes estuvieron encima suyo durante meses. Al día de hoy, es tal el nivel de exposición que maneja que confesó haber recurrido a excesos, fiestas y descontrol, hasta que su cuerpo y su mente le dijeron basta.

"Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", anunció Tomás a través de sus redes sociales. En este sentido, les dijo a sus seguidores que "no se preocupen", que dejará las redes por unos días, que pronto va a estar mejor y que ya está en su ciudad natal, acompañado por su familia

Días atrás, el exhermanito había escrito un desgarrador texto en su cuenta de Instagram relatando todos los hechos que vive hasta el día de hoy. "Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol. Llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses", confesó el influencer.

El exparticipante de Gran Hermano destacó que debido a su angustia perdió "las ganas de entrenar y de comer bien" y que se la pasaba pensando "todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderse entre la multitud". "Nunca paré, no dormía. Me mantenían despierto diferentes cosas, este viernes mi cuerpo dijo basta", reconoció.

El joven rosarino explicó que tuvo una crisis en plena fiesta, mientras se encontraba entre la multitud de personas: "Tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta. Sentí que me moría, sentí cómo me iba... y no saben lo traumático que es". Lejos de ayudarlo, Holder dijo que aún en esa situación, las personas lo perseguían para pedirle fotos. "Yo solo buscaba oxigeno, buscaba poder respirar. Recuerdo gente enojada por no poder sacarme una foto", detalló.

Hacia el final del posteo, Tomás dijo que con esto entendió "qué basura es el humano" y que por eso hoy en día decide alejarse "de todos esos excesos", con el fin de recuperarse, volver a su vida sana y rodearse de quienes realmente lo valen. "Me despido hasta nuevo aviso, ¡los amo! Voy a estar bajo control médico con gente que me quiere", concluyó.

La exnovia de Tomás Holder rompió el silencio sobre su relación

Paula Balbi, la expareja de Tomás Holder, habló sobre las declaraciones del influencer, quien la había destrozado en sus redes. "Te quedaste con 50.000 seguidores y te di una vida que nunca pensaste. Por no querer dejar gente atrás en tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada", había publicado el ex "hermanito".

La joven conversó con LAM (América TV) y dijo que a Tomás “lo único que le importa son los seguidores y salir a comer". "La vida se basa en eso. Propiamente, es un pobre pibe. Seguramente si él no me llevaba a comer, yo no comía. Yo estoy súper tranquila porque no recibí ningún mensaje malo, así que quedó demostrado lo que es como persona ese pobre tipo”, declaró Paula.