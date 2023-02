La confesión de Marcos en Gran Hermano que preocupó a los fanáticos: "Un palo"

El participante salteño reveló cómo se siente dentro de la casa y alertó a sus compañeros y fanáticos.

Marcos Ginocchio hizo una fuerte confesión en Gran Hermano y generó gran preocupación entre sus fanáticos. El participante salteño se convirtió en uno de los favoritos del público juvenil e incluso es quien se perfila para llegar a la final. Por este motivo, el concursante encendió las alarmas al hablar de un tema que lo concierne dentro de la casa.

La situación se dio mientras el salteño conversaba con sus compañeros tras la eliminación de Walter "Alfa", que cambió la dinámica de la casa por completo. Algunos de los 7 participantes que quedan en carrera se encontraban en la cocina dialogando en la cocina, cuando "El Primo" hizo un fuerte descargo por la poca comida que tenían en la casa a causa de perder las pruebas semanales en repetidas ocasiones.

"Voy a salir un palo de acá, entre el ayuno y la poca comida", se quejó Marcos. Precisamente, el joven se refería a la escasa compra que realizaron Daniela y Julieta con la mitad del presupuesto semanal. Debido al poco dinero con el que contaban, las encargadas de ir al supermercado priorizaron los alimentos del almuerzo y la cena, pero esto perjudicó a todos. "Carne y verduras vamos a comer. El tema es que no tenemos edulcorante, para desayunar o para merendar", explicó Romina.

En este marco, Ginocchio profundizó: "Posta ya debo haber bajado 5 kilos. Al cinturón le tuve que hacer otro agujero porque no me entraba. Ya voy a subir". Muchos fanáticos aprovecharon esta situación para quejarse en redes sociales sobre la dificultad de las pruebas semanales que les impiden contar con el presupuesto total para realizar las compras.

Gran Hermano se cansó y apuró a Marcos: incómodo momento en Telefe

En el reality más exitoso del momento en la TV argentina se presentó una situación sumamente incómoda. Durante la gala de nominación del pasado miércoles 8 de febrero, la voz de Gran Hermano apuró a Marcos Ginocchio, mientras realizaba la votación de la semana, situación que se vivió con tensión en el estudio de Telefe.

Tras ingresar a la sala de nominación, el participante salteño comentó a quién quería votar: "Los dos primeros (votos) van a ser para Lucila porque con ella no tengo tanta relación como con otros compañeros". Y luego agregó: "Y el otro voto a Daniela porque, si bien tenemos buena relación, no tengo tanta afinidad con ella como con otros compañeros. Así que esa es mi nominación".

A diferencia de otras galas, el locutor de Gran Hermano optó por indagar más acerca de las razones por las cuales los participantes nominaron. "Siempre, creo que votás por afinidad. Nunca por estrategia. ¿Es así?", le consultó a Marcos. Y el joven de 22 años consideró: "Es que yo creo que mi mejor estrategia es hacerlo desde el corazón porque, si bien no se toma tanto como juego, yo creo que si se quedan las personas con las que mejor me llevo, en ese sentido, tengo menos probabilidades de que yo quede nominado. Entonces creo que me sale del corazón y bueno...".

"O sea, estás jugando, es tu juego", apuntó Big Brother, que intentó poner contra las cuerdas al concursante. "Eh..., sí, no sé, es como que siento que lo mejor que me pueda salir va a salir del corazón", respondió Ginocchio. "Y si bien puede ser que en ese sentido no sea tanto juego, de alguna manera es bueno porque comparto con personas que yo quiero y de alguna manera no termino con tantas probabilidades de ser nominado", agregó, con cierta timidez e incomodidad.

Finalmente, y para cortar con el aire tenso que había en la sala de nominaciones, Gran Hermano cambió de tema y preguntó: "¿Y hoy pensás que podés ser nominado?". "Sí, puede ser, quizás..., no lo sé", sostuvo Marcos. "Es parte del juego", cerró la voz de GH.