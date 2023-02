Con más del 50% de los votos, Walter Alfa Santiago quedó eliminado de Gran Hermano

Por decisión del público, el participante abandonó la casa y obtuvo un récord histórico de votaciones.

Con más de un millón y medio de votos computados, Gran Hermano despidió a uno de sus participantes más fuertes. Ya encaminados en la recta final del programa, Walter "Alfa" Santiago abandonó la casa tras 4 meses de competencia y luego de pasar a ser de los más amados a uno de los más odiados por el público.

El día miércoles, los participantes emitieron sus nominaciones en vivo y dejaron una placa conformada por Walter "Alfa", Camila, Romina y Lucila "La Tora". Pero finalmente Julieta, la líder de la semana, decidió salvar a Camila a modo de estrategia para que su amiga continúe en carrera al lograr que se dividan los votos de los televidentes. El objetivo de la bailarina era que se fuera Walter y lo logró.

En primer lugar, Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar a la persona salvada de la noche, es decir quien menos cantidad de votos recibió y se aseguró una semana más en la casa. Con el 5,61% de los votos, Lucila "La Tora" salió de la placa y dejó la definición final en un mano a mano entre Romina Uhrig y Walter "Alfa".

Finalmente, el conductor ingresó nuevamente a la casa para anunciar la definición final. Con el 52,83% de los votos, Walter "Alfa" se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano. Mientras tanto, Romina Uhrig se aseguró una semana más en competencia con el 47,17% de los votos en contra.

Romina enfureció por no haber sido salvada en Gran Hermano y se dividió la casa

Julieta Poggio tomó una drástica decisión como líder de la semana en la antesala de la gala de eliminación en Gran Hermano. La joven de 21 años salvó a Camila Lattanzio de la placa y además de Walter "Alfa" y Lucila "La Tora" quedó Romina Uhrig, su amiga, quien tuvo una postura que incomodó a todos en el reality show de Telefe.

En Gran Hermano se viven días muy tensos y decisivos, ya que el programa se encuentra en la recta final con la presencia de tan solo siete participantes. Luego de haber salvado a Camila, Julieta pidió conversar con Romina que se la veía con cara de pocos amigos.

"¿Podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo", le preguntó Julieta. "Estoy cocinando", respondió seca Romina, y agregó: "Después de que termine de cocinar". La cara de la profesora de baile fue de puro desconcierto, ya que nunca se esperó que su compañera reaccione de esa manera.

Cabe recordar que antes de la gala de nominación, la exdiputada pidió que no la salven en caso de estar nominada. Julieta jugó de acuerdo a ese comentario, y además, sostuvo qué puede llegar a pasar con "Alfa" en placa: "Fue una jugada. Me arriesgué y no me arrepiento, de verdad. Porque sino se podía llegar a ir Camila y acá se tiene que ir 'Alfa' esta placa".