Gran Hermano: Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de la casa

El participante, que dejó el reality a tan solo una semana de haber ingresado, se despidió con con el 59,9 % de los votos negativos.

Luego de una semana intensa, en la que salieron a la luz algunas internas y los grupos de competencia se consolidaron, Tomás Holder se convirtió en el primer eliminado de Gran Hermano. De este modo, el concursante solo duró seis días en competencia y se despidió del reality show de forma definitiva.

La noche comenzó bastante caliente, cuando la producción de Gran Hermano decidió cerrar las votaciones por unos minutos para presentar al primer salvado de la noche, es decir, quien había recibido menor cantidad de votos. Con el 17,96% de los votos negativos del público, el primer salvado de la noche para continuar en competencia fue Marcos.

De este modo, Tomás Holder y Agustín se convirtieron en los dos participantes enfrentados para eliminar la casa. Con sus familiares presentes en el estudio, ambos sumaron más de un millón de votos de todo el país. Finalmente, Holder se convirtió en el primer eliminado con el 59,9 % de los votos en contra.

Antes de irse de la casa, Tomás se despidió de sus compañeros y mantuvo una reunión privada con su equipo, "Los Monitos". Martina y Juan se quebraron en llanto, mientras que Nacho se limitó a abrazarlo. Antes de irse, Holder le dedicó un sentido mensaje a sus amigos: "Quiero que la rompan, lamentablemente me tocó a mi".

"La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. Me llevo algo bueno de todos. Jugué como pude y les pido que sigan jugando, limpio o sucio, como les salga, pero disfruten de la casa y de estar acá", sentenció Holder a sus 17 compañeros antes de marcharse.

La dura amenaza de Tomás Holder a Gran Hermano y Telefe: "Lo aviso"

Una vez más, Tomás Holder fue protagonista de una situación sumamente polémica. El verborrágico participante, quien quedó nominado en la primera gala de nominación de Gran Hermano, le envió una fuerte amenaza a los integrantes de la producción de Telefe y su comentario causó la reacción de las redes sociales.

Todo sucedió en la tarde-noche del sábado 22 de octubre. En una charla con Juan, Holder lanzó una dura advertencia a las autoridades del canal: "Si yo no zafo, no piso ni un programa así que no me inviten". Y agregó: "Si yo mañana salgo de acá, no me inviten a un programa que no pienso ir. Lo aviso. No hay ninguno, eh, así que no me rompan las pelotas".

En tanto, el participante de Gran Hermano simuló una de las preguntas que un periodista del debate de Telefe le podría hacer en caso de que quede eliminado del reality: "'Tomás, ¿cómo te ves? Fuiste el primer eliminado de la casa porque tu grupo se cagó en vos y no te salvó. ¿Cómo te ves?'".

Con un tono irónico, y mientras se miraba al espejo, Holder continuó: "Y la verdad que fue una semana muy linda, mucha convivencia, comí rico...". En referencia a los anabólicos que toma para poder ensanchar su cuerpo, señaló: "Ahora vuelvo y me arranco a pinchar todo de vuelta... el que no se pincha no se hincha... y me voy a Pinamar. Ya está, esa es mi vida".