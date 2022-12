La ex de Tomás Holder de Gran Hermano rompió el silencio: "Es un pobre pibe"

La exnovia de Tomás Holder tomó la palabra e hizo un fuerte descargo sobre el influencer.

Paula Balbi, la expareja de Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), rompió el silencio tras los fuertes dichos del influencer sobre su persona en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Holder confirmó su separación y le hizo un fuerte reclamo a su ex a través de un posteo de Instagram en el que escribió: "¿Destrozar sueños? Te quedaste con 50.000 seguidores y te di una vida que nunca pensaste. Por no querer dejar gente atrás en tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada".

Paula, quien trabaja como modelo e influcener y al día de hoy logró una gran audiencia en Instagram, no se quedó callada y le respondió a su ex. Ángel de Brito mostró en LAM (América TV) el audio privado que la joven le mandó diciendo: “Lo único que le importa son los seguidores y salir a comer. La vida se basa en eso. Propiamente, es un pobre pibe. Seguramente si él no me llevaba a comer, yo no comía”.

“Yo estoy súper tranquila porque no recibí ningún mensaje malo, así que quedó demostrado lo que es como persona ese pobre tipo”, sumó. Y sobre su relación, Paula señaló que este corte es "definitivo". "Por respeto a mí, no me puedo permitir una cosa así en mi vida. No puedo permitir que me maltraten por respeto a mi familia y mis amigos, que pudieron lograr que abriera los ojos y pudiera salir de ahí porque ya era grave el problema”.

Las declaraciones de la madre de Tomás Holder sobre su separación de Paula

Gisella, la madre de Tomás Holder, habló con LAM y defendió a su hijo señalando que "no le interesan los canjes ni los seguidores" y que dijo eso porque estaba dolido. "Son jóvenes los dos y está dolido por un montón de cosas que él dejó. Siempre lo dije que a la vida venimos a aprender y tiene que aprender. Todos nos hemos golpeado”, apuntó.

Además, aseguró que nunca le gustó esa relación y que notaba ciertas actitudes manipuladoras por parte de Paula hacia su hijo. “Él puede elegir la chica que él quiera, lo que yo le decía ‘vos respetá y la persona que esté con vos también te tiene que respetar’. Es re manipuladora, lo digo y no tengo problemas en decirlo", aseguró. También contó que Tomás le había pagado un viaje a Cancún para su cumpleaños pero que luego "discutieron y ella se enojó, y lo dejó en banda”.

“Yo he visto mensajes de mucha manipulación donde le decía; ‘yo vine al mundo a sufrir’ porque Tomi ha querido cortar la relación y ella no quería”, ejemplificó. Sobre los rumores de que Holder habría ejercido violencia sobre Paula, Gisela señaló que son mentiras para ensuciar a su hijo. "Yo sería la primera que le pone un piñón si mi hijo maltrata a una mujer. A mi hijo lo crie como a un caballero", concluyó.