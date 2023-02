Tomás Holder entró al quirófano y se hizo retoques estéticos: el antes y después

Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al mostrar los retoques estéticos que se hizo en su rostro.

Tanto Holder como el resto de los "hermanitos" que ya salieron de la casa se encontraron con una gran sorpresa: cientos de emprendimientos y servicios les ofrecen canjes a cambio de publicitarlos en Instagram. Al igual que Coti Romero, Holder tuvo la posibilidad de hacer un canje con un cirujano estético y modificar algunos detalles de su rostro que no le gustaban.

“Hoy vine a hacerme un pequeño retoque. La verdad que la atención increíble, el consultorio hermoso. No dudes en venir si estás en Santiago del Estero. Lo mejor de lo mejor. En la siguiente historia les muestro el cambio", publicó Tomás en sus historias de Instagram, junto con fotos del antes y el después.

En estas imágenes, se puede ver la nariz de Holder de perfil y los cambios realizados por su cirujano. "Lo que hicimos fue levantar muy poquito la punta, algo muy sutil y estético", explicó el influencer.

Tomás Holder en el quirófano con su cirujano.

La cirugía estética que se hizo Tomás Holder.

Días atrás, Holder había explicado los motivos por los que estuvo desaparecido de los medios últimamente: "Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo. No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”.

La escandalosa separación de Tomás Holder y su novia, Paula Balbi

Recientemente, Tomás Holder confirmó su separación de su pareja, Paula Balbi. El influencer expuso todos los detalles sobre su ruptura a través de historias de Instagram, en las que le reclamó todo lo que le dio durante su relación. "Te quedaste con 50.000 seguidores y te di una vida que nunca pensaste. Por no querer dejar gente atrás en tu pasado te perdiste los mejores años de tu vida junto a la persona indicada", apuntó el mediático.

Paula no se quedó callada y le contestó, en diálogo con LAM (América TV): “Lo único que le importa son los seguidores y salir a comer. La vida se basa en eso. Propiamente, es un pobre pibe. Seguramente si él no me llevaba a comer, yo no comía”. En este sentido, la joven aseguró estar "súper tranquila" y que las actitudes de Tomás demuestran por sí solas el tipo de persona que es. "No puedo permitir que me maltraten, por respeto a mi familia y mis amigos, que pudieron lograr que abriera los ojos y pudiera salir de ahí porque ya era grave el problema”, cerró.