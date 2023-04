Todo queda en familia: Tinelli confirmó un participante para el Bailando y sueña con otra figura

Marcelo Tinelli confirmó una nueva figura para el próximo Bailando en la pantalla de América TV y reveló a qué otra estrella le gustaría incorporar a la competencia de baile.

Marcelo Tinelli confirmó un nuevo participante para la próxima edición del Bailando por un sueño, que se emitirá por la pantalla de América TV, y reconoció a qué otra figura le gustaría sumar. "Creo que la puedo convencer", aseguró el conductor respecto a la posibilidad de incorporar a esta celebridad.

Con el desembarco de Tinelli en América TV tanto como figura como gerente artístico, los rumores sobre quiénes serán las estrellas del nuevo Bailando no paran de reproducirse. Pese a las especulaciones alrededor de los distintos ex Gran Hermano, ya hay confirmado uno de los que más polémica generaron en la más reciente edición del reality de Telefe: Tomás Holder.

En diálogo con el cronista de Intrusos, Marcelo Tinelli contó que ya tiene asegurada la presencia de otra figura para su programa: "El primer confirmado fue Tomás Holder y ahora el segundo el Luciano, el Tirri". "Para mí no ensaya nunca porque está todo el día con el teléfono. Es medio pata dura pero creo que puede ser divertido también", analizó sobre el nivel de baile de su primo. Pese a que Ángel de Brito contó que Alfa de Gran Hermano también estaba confirmado para la nueva temporada del Bailando, lo cierto es que Tinelli no lo mencionó entre los confirmados.

Además de ratificar la presencia de Luciano, el Tirri, el exitoso conductor también reveló a quién le gustaría sumar a su desembarco en América TV. "Quiero que baile Cande (TinellI). Creo que la puedo convencer, vamos a ver. Me tengo fe", concluyó Marcelo Tinelli, dando la sorpresa de que su hija también podría ser parte de su llegada al canal del Grupo América, no como parte del jurado (como circuló por algunos medios) sino como participante.

Una exfigura de San Lorenzo destrozó a Marcelo Tinelli: "Se hacía el boludo"

Una exfigura de San Lorenzo de Almagro destrozó a Marcelo Tinelli por su gestión en el "Ciclón". El futbolista que vistió los colores del club desde 2009 hasta 2013 se refirió a lo que sucedió con su contrato mientras pertenecía a la institución y no tuvo piedad con el "Cabezón", quien en el momento de su salida se desempeñaba como vicepresidente. Se trata de Pablo Migliore, quien no se guardó nada contra el exconductor de El Trece.

El arquero que recientemente se despidió del mundo del fútbol dijo presente en el ciclo El Loco y el Cuerdo junto a Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler y habló de su paso por el elenco de Boedo. Luego ser figura en la Promoción ante Instituto de Córdoba en 2012, el "Loco" estuvo preso meses más tarde en el penal de Ezeiza y cuando volvió a San Lorenzo lo desvincularon. Por este motivo, el ex portero atacó directamente a Tinelli y no lo perdonó.

"Tinelli me soltó la mano, me echó de San Lorenzo cuando salí de la cárcel. No me quería pagar el contrato y se hacía el boludo para mandarme a Estudiantes de San Luis", aseguró Migliore en el mencionado programa y destrozó al exvicepresidente del "Ciclón". Cabe destacar, que luego de su paso por el club llegó en condición de libre al Dinamo Zagreb de Croacia, donde estuvo durante pocos meses.

En cuanto a los números del exarquero, con el buzo del "Cuervo" disputó 126 partidos, recibió 124 goles y tuvo 44 vallas invictas. Luego de su paso por el fútbol de Europa, el "Loco" atajó en Argentinos Juniors, Peñarol de Uruguay, Almirante Brown, Atlético Paraná y Barracas Central y Deportivo Español. Luego de una breve incursión en el boxeo, el ex guardameta volvió al fútbol para retirarse en el "Gallego" en 2022, se convirtió en el técnico de Fénix en 2023 y dejó su cargo tras cinco derrotas.