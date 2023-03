Tini dejó atónitos a todos al revelar qué exclusivo perfume usa: "Infaltable"

La cantante pop dio a conocer cuál es su fragancia predilecta y sorprendió a todos. Tini Stoessel contó qué características de ese perfume lo convirtieron en su favorito.

Tini Stoessel contó cuál es su perfume favorito y explicó los motivos por los que escogió a esa fragancia entre las millones que existen. La cantante de hits como Suéltate el Pelo, La Triple T y La Loto dio este dato en sus redes sociales y sus seguidores explotaron de euforia por la revelación.

"Amo este perfume. Me lo regaló una persona muy espacial. Es algo infaltable en mi cartera. Me gusta porque es dulce y muy intenso", enunció Stoessel, quien se manifestó sobre las críticas a su cuerpo recientemente, en alusión a Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian Paris. Se trata de una fragancia muy exclusiva, de poca tirada, por lo que hay muy pocas unidades disponibles y es súper difícil de conseguir, lo que vuelve al producto más requerido.

"No lo vas a ver en una perfumería porque es un perfume de nicho, realizado para pocas personas, especiales. No quieren que sea un perfume comercializado, es tanto para hombre como para mujer y su aroma es muy especial", agregó.

Baccarat Rouge 540 tiene tintes amaderados, con toques de ámbar, almendras, azafrán y jazmín egipcio. El perfume cuesta aproximadamente 200 mil pesos argentinos, lo que vuelve al producto muy poco accesible para la mayoría de las personas que siguen a Tini y quieren imitar a su ídola, dadas las circunstancias socioeconómicas del país.

Tini Stoessel sobre Violetta, la tira que la lanzó a la fama internacional

Stoessel tenía 14 años cuando comenzó las grabaciones de Violetta, novela infanto-juvenil de gran éxito en todo Latinoamérica y Europa. "Me descubrí en un montón de aspectos y si no me descubrí, esa experiencia hizo que yo quiera descubrirme o me pregunte un montón de cosas. Es, en gran parte, lo que me marcó mi vida", soltó Tini al respecto hace algunas semanas, en diálogo con Julio Leiva en Caja Negra. Y sumó: "Me acuerdo de ir a contarle a mis amigas que faltaba al colegio para ir al casting. Me acuerdo mucho de los nervios y de la emoción que tuvieron todos cuando terminé de cantar. Las energías son muy zarpadas y seguramente cuando me vaya de acá sienta algún dolor... como que absorbo de cualquier lugar que entró. Y ese día había mucha gente, yo me largué a llorar, después mi mamá y fue una cadena de llanto".

"A mí no me decían Tini, me decían Violetta. Y yo pensaba cómo hacer para transformar esto en mi proyecto, en lo que yo quiero hacer. Era un personaje re conocido", agregó la pareja de Rodrigo De Paul. Y cerró: " Fue increíble viajar por el mundo y todo lo que Violetta nos dio, pero la realidad era que yo no salía a recorrer, era imposible".

El drama de salud de Alejandro Stoessel que conmovió a la familia

"Mi papá estuvo muy enfermo y nosotros veníamos planeando este proyecto juntos. Fue de repente, de un día para otro, en la mitad de los preparativos... yo no sabía ni siquiera si iba a poder hacer ese show", enunció Tini sobre la importancia de su papá en su carrera. De hecho, aseguró que en ese momento tuvo que tomar las riendas de su carrera y tomar todas las decisiones de las que su papá se encargaba: "Fueron casi dos años de encontrarme a mí misma y tener muchos desafíos por cumplir, y lograrlos también en algún punto. Él siempre él me daba muchas fuerzas y me decía que iba a poder".

Tini Stoessel habló de su colaboración con La Joaqui en Muñecas

"Con Fran (su hermano) veníamos escuchando mucho a La Joaqui, tenía Muñecas, que la tengo hace 3 años y yo quería que fuese con una mujer, y venía escuchando todos los temas de La Joaqui hace mil y dije ‘le voy a escribir’", comentó la cantante que está en pareja con Rodrigo de Paul desde el año pasado, sobre su vínculo con la cantante de cumbia 420. Además, la intérprete de Bar destacó la personalidad de su colega y soltó: "Con Fran veníamos escuchando mucho a La Joaqui, tenía Muñecas, que la tengo hace 3 años y yo quería que fuese con una mujer, y venía escuchando todos los temas de La Joaqui hace mil y dije ‘le voy a escribir’".