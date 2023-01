Franco Masini, ex Violetta, llega a Netflix como protagonista de "Todas las veces que nos enamoramos"

Netflix anunció una nueva serie del creador de Élite y la misma estará protagonizada por un popular actor de tiras de televisión como Violetta y Esperanza Mía.

Netflix anunció el estreno de la comedia romántica Todas las veces que nos enamoramos el próximo 14 de febrero, día de San Valentín. Se trata de una serie creada por Carlos Montero (Élite, El desorden que dejas) y protagonizada por Georgina Amorós (Élite) y el argentino Franco Masini (Violetta, Esperanza Mía) que ya lanzó el primer adelanto de sus ocho episodios.

"Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida. Pero la vida siempre tiene otros planes", reza la sinopsis oficial de la primera temporada de la ficción de Netflix.

"Sí, esta es una de esas historias donde ya sabes lo que va a pasar. O a lo mejor no, a lo mejor no sabes lo que va a pasar. Y eso es mucho mejor. ¿Empezamos?", escribe Irene (Georgina Amorós) en el guión que está desarrollando. Todas las veces que nos enamoramos no es una historia de amor arquetípica en la que los protagonistas se acaban casando, es una de esas historias donde se descubre que el amor es algo más.

Los mencionados Georgina Amorós y Franco Masini protagonizan la nueva serie de Netflix que se estrenará el día de los enamorados y Albert Salazar (El internado: Las Cumbres), Carlos González (Maricón perdido), Blanca Martínez y Roser Vilajosana (Los del túnel) completan el reparto de una ficción que contará con capítulos dirigidos por realizadores de la talla de Mateo Gil (Los Favoritos de Midas), Carlota Pereda (Cerdita), Bàrbara Farré (Selftape) y Ginesta Guindal (Élite).

Netflix lanzó el trailer de Tu casa o la mía, nueva comedia con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher

Meses atrás, Netflix había anunciado que había firmado un acuerdo con la actriz Reese Witherspoon por dos comedias románticas originales para la plataforma. Entrados en 2023, la gran N roja lanzó el video del trailer, poster oficial y fecha de estreno de Tu casa o la mía, nueva película protagonizada por la actriz y por Ashton Kutcher.

Tu casa o la mía cuenta la historia de Debbie (Reese Witherspoon) y Peter (Ashton Kutcher) son mejores amigos, a pesar de ser muy distintos. Ella disfruta su rutina como madre en Los Ángeles y él ama lo impredecible de su vida en Nueva York. Pero, cuando intercambian casa y estilo de vida por una semana, descubren que lo que creen que quieren no es exactamente lo que necesitan.

"Debbie (Reese Witherspoon) y Peter (Ashton Kutcher) son mejores amigos desde hace 20 años, a pesar de ser muy distintos. Debbie, contadora pragmática y nada arriesgada, disfruta la rutina y la estabilidad que vive con su hijo Jack (Wesley Kimmel) en Los Ángeles; Peter es consultor de marcas, tiene gran estilo y ama lo impredecible de su vida en Nueva York. Pero, cuando intercambian casa y estilo de vida por una semana, descubren que en realidad no se han dicho toda la verdad", reza la sinopsis divulgada por Netflix.

Escrita, dirigida y producida por Aline Brosh McKenna (El diablo se viste a la moda, 27 Bodas), la película también cuenta con las actuaciones de Jesse Williams, Zoë Chao, Steve Zahn, Tig Notaro, Griffin Matthews, Rachel Bloom, Shiri Appleby y Vella Lovell. Además de protagonizarla, Reese Witherspoon es productora del filme junto a Jason Bateman, Michael Costigan, Lauren Neustadter y Aline Brosh McKenna. Tu casa o la mía se estrenará en Netflix el próximo 10 de febrero, a pocos días de San Valentín, la celebración de los enamorados.