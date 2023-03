El desgarrador descargo de Tini Stoessel sobre las críticas a su cuerpo: "Víctima"

La cantante reflexionó sobre los comentarios hacia su cuerpo y fue contundente en su descargo. Tini Stoessel dio a conocer cómo se toma las críticas en redes sociales.

Tini Stoessel habló sobre las críticas que ha recibido a su cuerpo desde los comienzos de su carrera y reflexionó sobre el mecanismo de quienes emiten comentarios detractores en redes sociales. La cantante de La Triple T, Fresa y 22 respondió a quienes se pronunciaron sobre su contextura física.

"En algún punto todos somos víctimas de lo que sería lo perfecto en un ser humano, en una persona. A mí me pasa, porque soy delgada, flaca. Después hay una exigencia con la mujer, como de la perfección y de la mujer ideal y lo que debería ser. Entonces, cuando no sos o no cumplís con eso que te metieron, terminás siendo víctima", comenzó su descargo Tini en diálogo con Julio Leiva en Caja Negra.

Tini cree que aún falta mucha deconstrucción a nivel social y sumó: "Empezar a dejar de hablar del cuerpo del otro. Tenés que tener mucho tiempo en tu vida como para agarrarte con un ombligo", en alusión al comentario de un periodista que, sin saber que estaba la aire, criticó su ombligo hace algunos meses.

"Entonces ya cuando te da gracia, cuando sos lógico, la persona que critica es la que no está bien en realidad. Puede ser por algo emocional, por una inseguridad propia y le da seguridad criticar algo de otro", concluyó la artista.

Tini Stoessel habló sobre la salud de su padre

La cantante se refirió al mal momento de salud que vivió su padre y cómo lo atravesó ella: "Mi papá estuvo muy enfermo y nosotros veníamos planeando este proyecto juntos. Fue de repente, de un día para otro, en la mitad de los preparativos. Yo no sabía ni siquiera si iba a poder hacer ese show. Si mi papá hoy no estaba acá, seguramente, quizás ni siquiera estaríamos hablando", enunció sobre cuán trascendental es su padre tanto en su vida personal como profesional.

"Fue agarrar las riendas de todo lo que quedaba del show, que era un gran porcentaje", agregó la joven y aseguró que su papá le enviaba la fuerza que necesitaba para estar al frente de su proyecto.