El llanto desconsolado de Tini Stoessel: "Nos habían dicho que nos despidamos"

Tini Stoessel rompió en lágrimas al hablar sobre el duro momento de salud que atravesó su papá, Alejandro Stoessel, cuando estuvo en coma.

Tini Stoessel se largó a llorar al recordar el duro momento de salud que atravesó su papá, Alejandro Stoessel, cuando su vida estuvo en peligro y los médicos le decían que solo un milagro podía ayudarlo.

Aunque los médicos hicieron todo lo posible, le advertían a su familia que se despidiera ya que era muy probable que no sobreviviera. Afortunadamente, todo salió bien y hoy en día Tini sigue disfrutando de su papá.

Para Tini, el apoyo de sus fanáticos fue fundamental. "En ese momento, la gente en la calle me daba mucho amor. Me decían ‘hoy pedí por tu papá’, ‘hoy prendí una vela por tu papá’. Uno está en el peor momento de la vida y a nosotros nos habían dicho que nos despidamos”, relató la artista, durante una entrevista íntima con LAM (América TV).

Y explicó que la internación de su papá "fue de un día para el otro", en plena pandemia del coronavirus. "Obviamente, uno intenta sobrepasar las cosas que te van pasando de la mejor manera, pero a veces tenés que trabajar o salir al escenario y es difícil procesar los sentimientos”, reflexionó.

“Cuando papá empezó a estar mejor y salir de terapia intensiva, nos relajamos un poco pero el aviso era ‘todavía no sabemos nada’. Y cuando entró en coma, obviamente se suspendieron los shows", subrayó Stoessel. Además, señaló que además de su vínculo padre e hija, trabajan juntos y su presencia en su carrera es indispensable.

“Siempre que hago del tema me pongo a llorar, porque él significa mucho para mí y pudimos cerrar el año juntos, pasar el Mundial en Qatar... Cuando estaba mal le decíamos ‘pá, dale que vamos a ir a la final’. Y todo se dio y terminó tan increíble que también estoy feliz", sumó Tini.

Además, explicó que toda esta situación la hizo madurar mucho emocionalmente, ya que cuando era más chica no podía dimensionar "la vorágine" en la que estaba inmersa. "Era difícil entender las cosas que me estaban pasado. Creo que todos los golpes me hicieron mucho más fuerte. Esta emoción es de lo feliz que estoy y de poder terminar el año así”, concluyó.

Qué le pasó al papá de Tini Stoessel

Según trascendió, el padre de Tini Stoessel sufrió una hemorragia estomacal muy grave que requirió una cirugía inmediata. Después de 26 días internado en el sanatorio de la Trinidad de Palermo, el empresario finalmente recibió el alta. Durante todos esos días, Tini canceló sus shows para poder estar con su papá. Cuando volvió al escenario, dijo emocionada: "Hace un mes y medio no sabía cuándo iba a volver a subirme a escenario. No tenía idea si lo iba a volver a hacer, porque ustedes saben que pasamos el peor momento como familia. Pero papá está ahí".