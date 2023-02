Tini reveló un dato explosivo que pocos sabían sobre De Paul: "Zarpada"

Tini Stoessel decidió contar un dato íntimo sobre Rodrigo De Paul y sorprendió a todos. La cantante no dio vueltas y contó cómo fue la primera noche que se conocieron.

Tini Stoessel reveló un explosivo dato sobre su novio, Rodrigo De Paul. La cantante decidió contar cómo fue la primera vez que estuvieron juntos y dio detalles del acercamiento que luego derivó en la relación que ya tiene varios meses de extensión. "A él le pasó lo mismo", aseguró la cantante.

“Yo soy re enamoradiza. Me pasó. Con Rodri decimos que la primera vez que nos vimos ya hubo una conexión zarpada. Fue vernos y decimos ‘vos sos muy especial’. A él le pasó lo mismo y hay algo más”, explicó Tini Stoessel, quien dialogó con Alejandra Maglietti en Vale 97.5.

Por otra parte, la intérprete de La Triple T dejó en claro que su camino seguirá adelante aún si la relación con De Paul fracasa. "Tengo tantas cosas también en mi vida, más allá del amor, que son mi prioridad y son súper importantes. Pero yo sé que el día de mañana puedo seguir siendo feliz. Es lindo que a la otra persona le pase lo mismo estando con vos”, argumentó la artista.

Sobre su rápido ascenso a los principales puestos de la música a nivel mundial, Tini dijo: "Fueron dos años y medio que parecen diez. Pasaron muchas cosas a nivel personal y profesional. Es un proceso de álbum que marca una etapa muy importante en mi vida. Yo creo que nunca me voy a olvidar”. A su vez, también describió en pocas palabras su nueva canción, cuyo ritmo fue comparado con un tema de La Mosca: "Cupido puede ser una canción recontra para moverse y bailar, pero una amiga me dijo ‘Qué triste que es’. Vos te ponés a escuchar la letra y hay una profundidad, te ponés a razonar”.

La Mosca confesó lo que nadie se esperaba sobre el supuesto plagio de Tini Stoessel

Tini Stoessel se encuentra en medio de una encrucijada tras lanzar su nueva canción Cupido, ya que la acusaron de plagio a La Mosca y Ariana Grande. En este contexto, Guillermo Novelli, el cantante y líder del grupo musical argentino, reveló qué piensa sobre esta situación.

"Es una artista impresionante, a veces hay cosas que te queden, es una colega muy querida. En definitva, todos le robamos a Los Beatles", consideró Novelli, quien dialogó con el programa Crónica Anunciada emitido por Futurock. El tema de La Mosca que detectaron como fuente fue inspiración de la artista fue Yo te quiero dar.

Por otra parte, se difundió que la estética del videoclip de Tini era igual al de In My Head, de Ariana Grande. "Es una canción que firmamos todos, al menos la música", indicó el líder de La Mosca, banda que resurgió después de varios años de parate con la reestructuración de la letra del tema Muchachos, esta noche me emborracho para ser dedicada a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.