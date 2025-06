En Racing, Gustavo Costas destrozó a Boca y River en medio de la novela de Maxi Salas: "Los mejores"

En Racing, Costas apuntó contra Boca y River en medio de la novela de Salas

Gustavo Costas rompió el silencio este sábado 28 de junio en el marco del duelo amistoso entre Racing Club y Olimpia de Paraguay antes del inicio de la segunda mitad del 2025. La "Academia", que goleó por 4 a 1, afrontará tanto los torneos locales como la Libertadores y es posible que no cuente con Maximiliano Salas. En medio de los rumores de la salida del delantero a River Plate, el técnico aprovechó para dejar un mensaje picante tanto al "Millonario" cómo a Boca Juniors.

Ambos equipos volvieron de sus respectivas participaciones en el Mundial de Clubes donde se despidieron en fase de grupos y tienen todo un segundo semestre por delante para salir a flote. En el caso de los de Marcelo Gallardo, esperan por el atacante surgido de All Boys que hoy sumó minutos con el conjunto de Avellaneda y se llevó algunos silbidos por parte del público presente. Mientras su futuro no está definido, Costas marcó la cancha y no se guardó nada.

Costas contestó sobre Maxi Salas en Racing con un palazo para Boca y River

Estamos bien... de repente esto que pasó con Salas, pero estamos muy bien. Así que como siempre le digo a la gente de Racing, que no nos traten de desunir. Hay que estar más unidos que nunca, nos jugamos muchas cosas, hoy estamos y somos los que mejor representamos al fútbol argentino", sostuvo Costas en diálogo con ESPN en el marco previo del cotejo que Racing ganó por goleada. Para culminar, el experimentado técnico agregó: "Que no nos saquen, que no nos hagan pelear entre nosotros. Tenemos que estar juntos porque cuando lo estamos logrando muchas cosas".

Racing goleó 4 a 1 a Olimpia de Paraguay en un amistoso

Los números de Maxi Salas con la camiseta de Racing

Partidos jugados: 76.

Goles: 13.

Asistencias: 9.

Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

El posteo de Maxi Salas en medio de los rumores de su llegada a River

El surgido en All Boys que llegó a Avellaneda en diciembre del 2023 ganó protagonismo con una frase sobre "la verdad", pero sin dar indicios acerca de su arribo al "Millonario" de Marcelo Gallardo. Si bien estaría todo encaminado para que esto se concrete, lo cierto es que todavía no hubo avances con respecto al pago de la cláusula de recisión o el arreglo entre las dirigencias.

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres", fue la frase que eligió Salas mientras desde Núñez esperan por cerrar la operación abonando la cláusula de rescisión de ocho millones de euros libres de impuestos. Aún no hay nada cerrado para que se concrete su llegada, pero todo indica que se dará en los próximos días. El plantel del "Muñeco" llegará al país tras su participación en el Mundial de Clubes y el delantero podría sumarse de cara a lo que se viene donde River afrontará la Libertadores, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.