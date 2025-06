Costas tomó una decisión con Salas en Racing vs. Olimpia, mientras se define su futuro a River

Gustavo Costas tomó una fuerte decisión con Maxi Salas para el partido ante Olimpia, en medio de las negociaciones con River.

La novela del mercado de pases se encuentra en torno a la posible transferencia de Maxi Salas a River Plate y todo indica que el entrenador de Racing sabe el desenlace. Es que para el encuentro de este sábado por la tarde ante Olimpia, Gustavo Costas decidió que el delantero no sea titular y su futuro parece cada vez más cerca del "Millonario".

Según informó este mediodía ESPN, el DT de la "Academia" tomó la determinante postura de que Salas ocupe un lugar en el banco de suplentes. Aunque todavía no está confirmada su salida, es probable que, en las próximas horas, River realice una oferta formal o el jugador ejecute la cláusula de rescisión.

Dicha cláusula está valorada en 9.2 millones de dólares netos, pero resta saber si el "Millo" abrirá una negociación de club a club con la posibilidad de comprar su ficha por otro monto que, incluso, podría ser superior al nombrado anteriormente.

Desde la pasada semana, el conjunto de Núñez viene teniendo conversaciones con el futbolista de 27 años e, incluso, Marcelo Gallardo tuvo un contacto telefónico con él, que fue decisivo para que el delantero no firmara la renovación del contrato en Racing.

El posteo de Maxi Salas en medio de los rumores de su llegada a River

En medio de los rumores sobre su marcha hacia el "Millo" y de las charlas que habría tenido con Gallardo, el exjugador de All Boys utilizo sus redes sociales para dejar un mensaje ante la situación que está viviendo, ya que recibió insultos y amenazas de algunos hinchas.

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres", fue la frase que eligió Salas mientras desde Núñez esperan por cerrar la operación abonando la cláusula de rescisión de ocho millones de euros libres de impuestos. Aún no hay nada cerrado para que se concrete su llegada, pero todo indica que se dará en los próximos días. El plantel del "Muñeco" llegará al país tras su participación en el Mundial de Clubes y el delantero podría sumarse de cara a lo que se viene donde River afrontará la Libertadores, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Los números de Maxi Salas con la camiseta de Racing

Partidos jugados: 76.

Goles: 13.

Asistencias: 9.

Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

La respuesta de "Maravilla" Martínez en sus redes

Por otro lado, Sergio "Maravilla" Martínez, quien tiene una relación de amistad con Salas, tambiém eligió expresarse en sus redes sociales. Con dos posteos religiosos, el goleador aparentemente habría bancado a su compañero de equipo ante el momento que está atravesando.

"¡Las cosas hay que hacerlas a tiempo! Porque después es tarde y el tiempo pasa rápido. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy", escribió el atacante en un principio en la primera historia en Instagram y luego agregó una más con la cita bíblica: "Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte". Con estos dichos no dejó en claro si hay o no un conflicto entre ambos, pero sí dio que hablar en las redes.