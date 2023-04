Thiago de Gran Hermano abrió un negocio y emocionó a todos: "Fue cumplir mi sueño"

Tras su paso por Gran Hermano, Thiago Medina comenzó un nuevo negocio. El participante del reality inauguró el local acompañado por sus ex compañeros.

El éxito de Gran Hermano continúa a pesar de que el reality llegó a su fin. Y si bien Marcos Ginocchio fue el gran ganador, no fue el único participante que cumplió su sueño. Esta mañana, Thiago Medina alcanzó uno de sus más grandes anhelos.

Acompañado por algunos de sus excompañeros como Romina Uhrig y Alexis "Conejo" Quiroga, el joven oriundo de González Catán abrió las puertas de su negocio: una verdulería. Durante la emisión de A La Barbarossa de este lunes, el ex hermanito recibió las felicitaciones de la conductora y de todos los integrantes del programa. Además de los buenos negocios para el emprendimiento, la conductora del ciclo le recordó su promesa de retomar sus estudios secundarios: "“Me anoté en el colegio. Ahora le estamos metiendo a la verdulería y vamos a ver que pasa. Estoy contento porque lo pude hacer”, dijo emocionado.

También sus amigos, Romina y "El Cone" le dedicaron unas palabras al flamante verdulero. “Estoy re contra feliz porque sé que lo quería y deseaba mucho. Además de la casa, y le deseo el mejor de los éxitos”, afirmó la exdiputada. De inmediato, tomó la palabra Roberto Funes Ugarte. “Querer es poder, mi querido”, resumió el periodista y luego le pidió a Alexis que comparta sus buenos deseos: “No tenía dudas de que lo iba a lograr, todo tiene su tiempo, y ahora a emprender en algo que es de él y de la familia”.

Vale recordar que el cordobés había manifestado que quería ayudar económicamente, pero Thiago prefirió hacerlo con la colaboración sus familiares. “El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado", dijo Medina Sin embargo, tanto a los televidentes como a los fans de Gran Hermano quedaron sorprendidos con la ausencia de Daniela, ya que ambos comenzaron una relación en la casa más famosa del país. Consultado sobre esta situación, Thiago aclaró: “Está en una reunión”.

Thiago de Gran Hermano contó cuál es su trabajo soñado

Hace algunas semanas, cuando la apertura de la verdulería ya era un hecho, Thiago reveló que sus emprendimientos no se terminaban con su flamante negocio: "Voy a sacar mi marca de ropa”, aseguró en medio de una entrevista. No obstante, su verdadero objetivo principal es otro: “A mí me gustaría estar en los medios, pero siempre hay que hacer un plan B”.

Cuando comenzó Gran Hermano, de inmediato Thiago se convirtió en uno de los preferidos a llevarse los millones que estaban en juego. En ese entonces, el joven conmovió a todos con su dura historia de vida. "Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, contó durante el casting. En esa instancia del reality, el joven de 19 años reveló que trabajaba en el Mercado Central como repositor y también como cartonero.

Tras su ingreso, explosión mediática, y luego su egreso, Thiago recordó: “Me anotaron mis hermanas, yo venía de jugar a la pelota, se anotaron ellas también pero no las llamaron. Me cambió la vida una banda. Me gusta más estar acá afuera, la gente me trata bien, el barrio me trata re piola si hasta me recibieron con murga”, confesó en una entrevista con Biri Biri, programa de streaming que conducen La Tía Sebi, Stefano de Gregorio, Mica Lapegüe y Julieta Puente en República Z, apenas salido de la casa.

En la misma línea, afirmó: “Estoy bien, tranquilo... Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen”. “Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé”, agregó.

“Gran Hermano me cambió la vida en muchas cosas. Ahora puedo ayudar a mis hermanos, me puedo comprar lo que quiera: si quiero unas zapatillas, tengo para comprármelas y no tengo que estar matándome laburando 12, 15 horas, que me paguen moneditas... También me abrió la cabeza. Antes me decían de irme de mi casa, alquilar algo, y yo respondía: ‘Ni loco’, por mis hermanos. Pero ahora sé que ellos pueden sobrevivir sin mí, y me decidí a irme, a vivir un tiempo solo, salir adelante”, cerró.