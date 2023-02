Thiago Medina remodeló su casa gracias a Gran Hermano: los resultados

El joven pudo remodelar su casa gracias al dinero que obtuvo en el programa y mostró los resultados muy orgulloso.

Pese a haber quedado eliminado de Gran Hermano, Thiago Medina logró aprovechar la exposición que le brindó el reality y pudo conseguir varios trabajos en redes sociales. Sin ir más lejos, gracias a las colaboraciones con marcas y el dinero que ganó durante y después de su participación, el joven de 19 años pudo remodelar su casa y mostró orgulloso el resultado en televisión.

En diálogo con Mañanísima, ciclo conducido por Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, Thiago brindó una nota desde su casa y mostró muy contento los resultados de su nuevo hogar. Según reveló, las remodelaciones iniciaron mientras él estaba dentro de la casa, ya que su familia logró tener más exposición y así lograron ir cambiando su vivienda de a poco.

"Cuando llegué no entendía nada. Me costaba reconocer los lugares. Bueno, directamente no los reconocía", empezó por decir Thiago. Luego, añadió muy orgulloso de su nuevo espacio: "Un poco porque había estado mucho tiempo afuera, en Gran Hermano, y otro porque estaba todo muy cambiado, muy nuevo, muy lindo".

Entre los cambios que realizaron en la casa de Medina, se pueden mencionar la pintura en la mayoría de las paredes, nuevos muebles e incluso una nueva distribución de las habitaciones. Muy contento por el nuevo espacio en donde puede vivir, Thiago aseguró que "su casa está hermosa". Antes de entrar a Gran Hermano, el joven participante reveló que vivía en una casa humilde a la que le faltaban muchas instalaciones para poder vivir cómodamente, pero gracias a su paso por el reality, logró construir un mejor lugar para toda su familia.

Las redes estallaron contra Robertito Funes Ugarte por un desagradable comentario a Thiago de Gran Hermano

Robertito Funes Ugarte fue tendencia en las redes sociales en las últimas horas por un repudiable comentario que le hizo a Thiago Medina en una visita del ex Gran Hermano al Mercado Central. "Robertito es siniestramente discriminador", fue solo uno de los comentarios que recibió el cronista de A la Barbarossa en Twitter, donde apuntaron con dureza contra él.

Thiago Medina fue uno de los participantes de Gran Hermano que más rápido se ganó el cariño de todos, tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país. Su historia de vida y su estilo tranquilo lo convirtieron en uno de los hermanitos más fuertes, pero luego de que Daniela quedara fuera de la competencia, sus palabras contra quien fuera su novia en el reality de Telefe no cayeron bien, y la joven pudo vengarse de Thiago, quien terminó eliminado.

Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Thiago trabajó durante un tiempo en el Mercado Central, y en A la Barbarossa lo acompañaron para hacer un tour y que el ex Gran Hermano encontrara los mejores precios. Pero desde el programa de Telefe enviaron a Robertito Funes Ugarte para que dirigiera la cobertura, y el cronista hizo un repudiable comentario que no pasó desapercibido en las redes sociales, donde destrozaron al periodista.

"Estoy en el Mercado Central con Thiago, su hábitat natural", abrió la transmisión Funes Ugarte. Rápidamente, el periodista se convirtió en tendencia con decenas de tuits que repudiaron sus palabras. "Pero quien fue el que lo mando con Robertito? La persona más clasista sin siquiera hacer un solo comentario", "Robertito es siniestramente discriminador pero con 'sutileza'. Son los peores", "Robertito tira esas comentarios chotos todo el tiempo dios, que cringe me da este tipo" y "El nivel de racismo, clasismo y discriminación que maneja Roberto (dejen de decirle Robertito porque es un pelotudazo grande) es muy fuerte", fueron solo algunas de las repercusiones que tuvo el desubicado comentario del cronista de Telefe.