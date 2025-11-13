Tenembaum dio el dato que desespera a Milei puertas adentro: "No está pasando"

Tenembaun criticó el plan económico de Javier Milei.

Ernesto Tenembaum le dedicó su editorial de este jueves 13 de noviembre en Radio Con Vos a Javier Milei, más específicamente al plan económico que viene llevando. El reconocido periodista cuestionó la eficacia del plan para reducir la inflación, así como también el discurso armado por el oficialismo para convencer a la gente de su éxito.

La crítica de Ernesto Tenembaum a Javier Milei

Ernesto Tenembaum llevando adelante su programa en Radio Con Vos.

En primera medida, respasó: "Milei dijo 'yo meto déficit cero, con déficit cero no emito más y como no emito más no va a haber más inflación'. Y va cambiando el relato, porque en algún momento la teoría era 'bueno, pero hay un resago, ese resago tiene de 18 a 24 meses', entonces vos decís 'bueno, a los 24 meses de que meto el déficit cero en diciembre de 2023, la inflación desaparece'. Ese era el argumento".

"No hay cuestiones políticas, no hay cuestiones de contexto. No hay plata circulando, no estoy emitiendo, por lo tanto no hay más inflación. Y no está pasando", sostuvo, añadiendo luego: "De hecho cada mes, si el resago es de 24 meses, debería haber menos circulante, porque el gobierno no emite y, como hay menos circulante y reservas, cada mes debería ser más bajo que el anterior según él. Y no está pasando. En los últimos diez meses hubo 2,2 en enero y 2,3 en octubre. La teoría no está funcionando en toda su dimensión, hay algo que pasa que no están viendo".

Finalmente, el reconocido periodista cuestionó por qué "si con recesión y techo del dólar la inflación es 2,3" entonces Milei sostiene aún hoy que "a mitad del año que viene la inflación va a ser historia". No cerró su opinión con una respuesta, sino con una marcada incógnita: "Bueno, tal vez sí, tal vez no. Lo ha dicho tantas veces, que veremos".